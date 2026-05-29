Предложил в запале: почему Дима Билан так и не женился на Елене Кулецкой

Дима Билан не женился на Елене Кулецкой, потому что не был готов морально

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О своем решении артист не жалеет даже годы спустя.

Заслуженный артист России Дима Билан так и не женился на модели Елене Кулецкой, потому что обещал повести ее под венец на эмоциях. Об этом певец рассказал блогерам Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлеву.

Перед музыкальным конкурсом «Евровидение» в 2008 году исполнитель заявил, что если займет первое место, то женится на Кулецкой, с которой тогда встречался.

«Парню 25 лет. На него свалилась такая колоссальная ответственность. <…> Все от тебя чего-то ждут. Ты понимаешь, что можешь победить. Это действительно импульс был искренний, настоящий, честный абсолютно. <…> Сказано было в запале каком-то, между прочем, а журналисты рядом все время крутятся. Это было сказано не совсем в интервью, это было сказано в эмоции: „Вот, блин, одержу победу и женюсь!“ Это выхватили и сделали заголовки», — уточнил Билан.

Певец признался, что в действительности не был готов морально строить семью. К тому же, он отметил, что лично Кулецкой ничего подобного не обещал. Артист не жалеет о том, что так и не женился на модели, потому что в итоге все смогли найти свое счастье.

При этом о бывшей девушке он говорил только хорошее.

«С Леночкой мы потрясающе время проводили. И чувство было какое-то необъяснимое. Таких людей, как она, нет. Я мало таких встречал девушек. Она исключительная абсолютно», — рассказал Билан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дима Билан продал свой загородный дом, расположенный на Новорижском шоссе в Подмосковье. За недвижимость площадью 440 квадратных метров он выручил 270 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.