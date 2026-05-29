Своевременная помощь: в Госсовете обозначили задачи по поддержке ветеранов СВО

На заседании Госсовета обсудили совершенствование системы медицинской и социальной реабилитации участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Участники встречи заявили, что помощь ветеранам должна быть своевременной, качественной и доступной независимо от региона проживания.

Помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил, что медицинская реабилитация стала одним из ключевых вопросов. По его словам, созданный по решению президента фонд «Защитники Отечества» с первых дней работы начал выстраивать системную поддержку участников СВО.

«На сегодняшнем заседании мы рассмотрим один из ключевых вопросов — совершенствование системы медицинской реабилитации», — сказал Дюмин.

Он подчеркнул, что в эту работу включились профильные ведомства и организации, в том числе Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство спорта, Паралимпийский комитет, Федеральное медико-биологическое агентство, Народный фронт и другие структуры.

По словам Дюмина, главы регионов также держат тему помощи ветеранам в числе приоритетов. В России создаются координационные центры регионального и федерального уровня, которые должны помогать выстраивать сопровождение участников СВО.

При этом, как отметил секретарь Госсовета, остается ряд нерешенных вопросов. Так, необходимо готовить специалистов, понимающих специфику такой работы: от медицинской реабилитации до психологической поддержки.

«Много сделано, много делается. В то же время остаются нерешенные вопросы и проблемы», — заявил Дюмин.

Также он указал на необходимость более тесного взаимодействия между Министерством обороны и другими профильными ведомствами. Это важно для обмена информацией и оказания помощи ветеранам без задержек.

Отдельно Дюмин обратил внимание на новые медицинские методики, которые разрабатывают ведущие госпитали и научные центры. Он подчеркнул, что такие практики нужно как можно быстрее внедрять по всей стране.

«Вне зависимости от того, где проживает ветеран СВО, ему должна быть оказана своевременная, качественная медицинская помощь и реабилитация», — сказал он.

В свою очередь председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий Игорь Бабушкин заявил о важности социальной реабилитации участников СВО. Одним из главных направлений он назвал трудовую деятельность.

По словам Бабушкина, многие ветераны говорят о желании начать собственное дело, однако не все имеют для этого нужный опыт и знания. Для решения этой задачи Министерство экономического развития подготовило методические рекомендации по развитию предпринимательских компетенций участников СВО.

«Мы все много общаемся с ветеранами и часто слышим о стремлении начать свое дело. Но, конечно, не каждый обладает опытом и знаниями для этого», — отметил Бабушкин.

Помимо этого, он добавил, что такие рекомендации должны помочь инфраструктуре поддержки при работе с ветеранами, которые хотят открыть бизнес и вернуться к активной профессиональной жизни.

