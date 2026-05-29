Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам заключения

Государству передали имущественные права на музыкальные произведения певицы.

Украинский суд вынес заочный приговор певице Таисии Повалий. Артистке назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

Кроме срока, исполнительнице запретили занимать определенные должности в течение 15 лет. Также, как уточнили в ведомстве, государству передадут права на музыкальные произведения певицы.

«Винницкий городской суд назначил Повалий 12 лет заключения, запретил занимать определенные должности сроком на 15 лет и постановил конфисковать все принадлежащее ей имущество в доход государства. <…> Права на ее песни перешли государству», — говорится в сообщении.

Украинские власти обвиняют Повалий в поддержке России и президента Владимира Путина, а также в участии в концертах в поддержку участников СВО и появлении в российских СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Таисия Повалий лишилась всего на Украине. После отъезда из страны в прежнем доме Повалий прошел обыск. В итоге она потеряла все свои документы, в том числе договоры на песни. Позже всю недвижимость артистки арестовали.

