Опасный удар? В Генконсульстве России высказались о травме актера Евгения Кулика

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист неудачно прыгнул в бассейн во Вьетнаме. Его госпитализировали в местную больницу.

Жизни и здоровью российского актера, сценариста и режиссера Евгения Кулика, который получил травму во время отдыха во Вьетнаме, ничего не угрожает. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Хошимине.

Руководитель учреждения Тимур Садыков заявил, что диппредставительству известно о травме артиста.

До этого стало известно, что актер отдыхал с семьей и друзьями в курортном городе Нячанге. Во время отдыха он неудачно прыгнул в бассейн и получил травму головы, о чем сам рассказал в соцсети.

Как сообщал 5-tv.ru, после удара Кулик обратился в местный госпиталь, в котором ему оказали медицинскую помощь. Врачи наложили артисту швы, а также провели магнитно-резонансную томографию (МРТ).

По словам самого артиста, после удара он на несколько секунд потерял память. Он также рассказал, что ему должны были сделать прививку от столбняка, поскольку рану на голове пришлось зашивать.

Позднее актер уточнил, что серьезных последствий медики не нашли. По его словам, сотрясения мозга у него не выявили, а повреждение врачи оценили, как поверхностную травму.

Пользователи соцсетей отреагировали на сообщение Кулика в комментариях. Одни поддержали артиста и пожелали ему скорейшего восстановления, другие напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время купания и прыжков в воду.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.