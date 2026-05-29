Арест был ошибкой: экс-участник «Дома-2» Шароваров о закрытии дела о наркотиках

За распространение запрещенных веществ ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Уголовное преследование в отношении бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Виктора Шароварова по делу о незаконном сбыте наркотиков полностью прекращено. Об этом он лично заявил 5-tv.ru.

В апреле 2024 года Шароварова задержали в Москве. По версии следствия, у него изъяли восемь свертков с мефедроном, два из которых он успел спрятать у подъезда жилого дома на улице Верхние Поля. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Сам Шароваров публично не комментировал скандал, не желая портить репутацию. Теперь же он рассказал, что его арест оказался ошибкой, а сам он активно сотрудничал со следствием, в результате чего дело было закрыто.

По мнению экс-участника телешоу, реальные проблемы у него начались из-за травли в интернете. Ранее он согласился стать рекламным лицом компании, которая занималась криптовалютой.

«Никаким мошенничеством я не занимался, ни с каких людей денег не брал. Мне платили только зарплату за ролики — и все», — пояснил Шароваров.

Когда пользователи начали жаловаться артисту на обман со стороны фирмы, он сразу прекратил сотрудничество. Однако создатели проекта еще долго использовали его лицо в рекламе.

Все обвинения сильно изменили жизнь Виктора Шароварова, сейчас он далек от шоу-бизнеса и полностью погрузился в предпринимательство.

«Я понял, что людям надо поменьше доверять. У меня сейчас есть своя мануфактура, мы делаем деревянные двери. Выше головы прыгать не стремлюсь», — поделился он.

Однако Виктор все-таки планирует вернуться в публичное пространство. Его «отдых» от медиасферы затянулся, так как около полугода назад он попал в больницу и теперь восстанавливает силы.

