Захарова пообещала ответные меры на закрытие генконсульства России в Румынии

Россию обвиняют в инциденте с неизвестным беспилотником в городе Галац.

Россия предпримет ответные меры на закрытие ее генконсульства в Румынии. Об это РИА Новости заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ответные меры в связи с объявлением росгенконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — предупредила представитель ведомства.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что городе Галац на крышу одного из домов упал неизвестный беспилотник. В результате инцидента пострадали два человека.

Власти страны поспешили обвинить в случившемся Россию, ходя доказательств этому они не предоставили. При этом известно, что радиолокационная станция в этот момент работала. Более того, она отслеживала объект. Однако перехватить дрон румынские военные не смогли.

Реакцию Евросоюза на ситуацию с беспилотником Захарова назвала брюссельскими верещаниями. Их цель, по ее мнению, отвлечь внимания от террористических действий Киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские дроны на территории Прибалтики — это новая реальность для стран этого региона. К такому выводу пришел глава Минобороны Литвы Робертас Каунас. С конца марта беспилотники уже несколько раз залетали на территорию Литвы, Латвии и Эстонии.

