«Противно смотреть»: группу «Дискотека Авария» захейтили из-за поклонника

Неожиданный выход зрителя на концерте обернулся негативными комментариями в соцсетях.

Группа «Дискотека Авария» столкнулась с волной критики после публикации видео с одного из выступлений. Во время концерта на сцену неожиданно выбежал поклонник, который, судя по поведению, был нетрезв.

Инцидент произошел во время исполнения трека «Пей пиво». Фанат начал активно танцевать рядом с музыкантами, однако артисты не поддержали такой порыв. Позже коллектив с иронией прокомментировал ситуацию.

«Есть поклонники, которые знают слова. Есть поклонники, которые знают все движения. А есть те самые, которые воспринимают наше творчество как прямое руководство к действию. Недавно мы в этом убедились», — написали артисты.

Особое внимание пользователей привлекло поведение солиста Алексея Серова. Музыкант попытался вытолкнуть мужчину со сцены прямо во время номера. Именно этот момент вызвал споры в комментариях: многие посчитали реакцию участников группы слишком резкой, несмотря на состояние самого зрителя.

«А зачем так пихать человека неадекватно?»,

«Чем конкретно этот ваш поклонник провинился?»,

«Прям с такой агрессией, противно смотреть», — пишут пользователи в комментариях под видео.

