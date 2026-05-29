«По-прежнему больно»: семья Заворотнюк трогательно почтила память актрисы в годовщину ее смерти

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка ушла из жизни два года назад, в честь этого родственники опубликовали пост на ее странице в социальных сетях.

Во вторую годовщину со дня смерти заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк ее семья опубликовала обращение к поклонникам звезды. Пост родственники актрисы выложили на ее странице в социальных сетях, сопроводив его фотографией из архива.

«Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное — мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала. День за днем мы помним ее, перебирая в памяти самые разные моменты, и в каждом таком воспоминании очень много жизни и тепла. И так будет продолжаться», — написали родственники покойной звезды.

Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака головного мозга. Диагноз актрисе поставили еще в 2019 году.

Ряд изданий предполагал, что развитие онкологического заболевания могло быть связано с процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруг покойной фигурист Петр Чернышев трепетно ухаживает за могилой актрисы. Спортсмен приходил на кладбище в день 55-летнего юбилея Анастасии, с собой он принес маленькие елки в горшках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС