Песков: Путину доложили о ситуации с упавшим в Румынии беспилотником

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В случившемся обвиняют Россию, однако для этого нет никаких доказательств.

Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с беспилотником в Румынии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«А как иначе», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, получал ли российский лидер информацию о ситуации.

Речь идет о том, что сегодня Министерство обороны Румынии заявило, что неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в городе Галац. Власти страны сообщили о двух пострадавших и поспешили обвинить в случившемся Россию, однако никаких доказательств своих слов не предоставили.

Несмотря на работу радиолокационных систем, которые отслеживали объект, румынским военным не удалось перехватить дрон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские беспилотники пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко заявил о готовности защищать территорию совместно с Россией и подчеркнул, что Минск и Москва способны ответить на любую агрессию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.