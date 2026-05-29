Мурашки от музыки: почему любимая песня заставляет тело дрожать

Ученые выяснили, что это ощущение связано с генетикой.

Любимая песня может действовать на человека физически. Иногда достаточно первых аккордов, внезапного вступления голоса или мощного припева, чтобы дыхание перехватило, по спине пробежала дрожь, а на руках появились мурашки.

Такую реакцию ученые называют музыкальными мурашками, эстетическим ознобом или французским словом фриссон, которое переводится как «дрожь».

Она может возникать не только от музыки, но и во время просмотра фильма, чтения стихов, наблюдения за танцем или произведением искусства. Однако именно песни чаще всего становятся причиной яркого телесного отклика.

В 2025 году международная группа ученых из Института психолингвистики имени Макса Планка и других научных центров опубликовала в журнале PLOS Genetics крупнейшее на сегодняшний день исследование генетических факторов эстетических мурашек.

Авторы проанализировали данные более 15 тысяч человек и пришли к выводу, что склонность испытывать сильный эмоциональный отклик на музыку, литературу или искусство частично определяется наследственностью.

Однако одной генетикой любовь к песне объяснить невозможно: значение имеют личный опыт, воспоминания, ожидания и то, какое место композиция занимает в жизни слушателя.

Что такое музыкальные мурашки

Музыкальные мурашки — это короткая, но очень сильная эмоциональная и телесная реакция на звук. Человек может почувствовать покалывание на коже, холодок по спине, дрожь, напряжение в груди, внезапное желание заплакать или, наоборот, ощущение восторга.

Внешне такая реакция может напоминать ответ организма на холод или страх. На коже действительно поднимаются волоски, учащается сердцебиение, меняется дыхание, усиливается потоотделение. Однако в случае с любимой песней человек обычно воспринимает происходящее как приятное или глубоко волнующее состояние.

Мурашки способны появляться в самые разные моменты: на высоких нотах вокалиста, во время вступления хора, после долгой паузы, при неожиданной смене гармонии или в тот момент, когда к тихой мелодии внезапно подключается весь оркестр.

При этом нет одной песни, которая гарантированно заставит дрожать всех слушателей. Один человек может расплакаться от старой баллады, связанной с юностью, другой — почувствовать восторг от тяжелого гитарного риффа, оперной арии, саундтрека или гимна, который исполняет целый стадион.

Почему музыка вызывает настоящую физическую реакцию

Музыка не согревает, не кормит и не защищает человека от опасности. Тем не менее мозг способен реагировать на нее так, словно получил важную награду.

В одном из наиболее известных экспериментов ученые наблюдали за людьми, которые испытывали сильные мурашки при прослушивании любимых инструментальных композиций. Исследование показало: в такие моменты в мозге высвобождается дофамин — вещество, участвующее в переживании удовольствия, мотивации и ожидания награды.

Особенно интересно, что мозг реагирует не только в момент музыкальной кульминации. Дофаминовая активность появляется и заранее — когда человек чувствует, что любимый фрагмент вот-вот наступит. Например, слушатель знает: после тихого куплета прозвучит мощный припев, оркестр взорвется звуком или певец возьмет ту самую ноту.

Получается, удовольствие складывается из двух частей. Сначала мозг предвкушает эмоциональный пик, а затем получает долгожданную развязку. Именно этот переход от ожидания к наслаждению способен вызвать дрожь в теле.

Почему мурашки появляются на припеве или высокой ноте

Человеческий мозг постоянно пытается предсказывать, что произойдет дальше. Это касается не только повседневных событий, но и музыки. Слушая песню, человек бессознательно ожидает продолжения мелодии, ритма и гармонии.

Композиторы и исполнители играют с этими ожиданиями. Они могут растягивать паузу перед припевом, постепенно усиливать громкость, неожиданно менять тональность или вводить новый инструмент в тот момент, когда слушатель к этому не готов.

Особенно сильная реакция возникает, когда музыка балансирует между знакомым и неожиданным. Если песня полностью предсказуема, она может быстро наскучить. Если же звук превращается в хаос, человеку сложно почувствовать удовлетворение. А вот неожиданная, но красивая развязка создает идеальный эмоциональный удар.

Именно поэтому мурашки часто появляются во время нарастания громкости, вступления хора, внезапной тишины, сильного вокала или возвращения любимой темы после долгого ожидания.

Почему старая песня действует сильнее новой

Иногда дело не столько в самой музыке, сколько в том, что человек с ней пережил. Песня, звучавшая во время первой влюбленности, поездки с родителями, выпускного, тяжелого расставания или важной победы, может навсегда связаться с эмоциями того периода.

Когда знакомая композиция звучит снова, мозг не просто распознает мелодию. Он возвращает человеку настроение, образы, лица и ощущения, связанные с прошлым. Иногда это происходит настолько резко, что тело реагирует раньше, чем слушатель успевает понять, почему ему стало грустно или радостно.

Поэтому один и тот же трек может быть обычной песней для миллионов людей, но настоящим эмоциональным потрясением для конкретного человека. Музыка словно открывает дверь в воспоминание, которое долго хранилось где-то на заднем плане.

Особенно сильным может быть эффект неожиданности. Если любимая песня внезапно звучит в магазине, автомобиле, фильме или на концерте, эмоциональная реакция бывает ярче, чем при намеренном прослушивании дома.

Почему от грустной песни тоже приятно дрожать

Мурашки появляются не только от радостной или торжественной музыки. Иногда сильнее всего человека трогают печальные композиции — песни о расставании, утрате, одиночестве или несбывшейся любви.

На первый взгляд это кажется странным: зачем добровольно слушать то, что заставляет грустить? Однако печальная музыка позволяет переживать сложные чувства в безопасной обстановке. Человек может соприкоснуться с тоской или болью, не находясь в реальной опасности и не проживая трагедию заново.

Кроме того, грустная песня способна дать ощущение понимания. Слушателю кажется, что кто-то уже выразил словами и звуками именно то, что он сам не мог объяснить. В такой момент печаль смешивается с облегчением, красотой и чувством эмоциональной близости.

Исследования показывают, что музыкальные мурашки могут возникать и на фоне светлых, и на фоне печальных композиций. Важна не только радость, но и интенсивность переживания — насколько сильно музыка затрагивает человека.

Почему не все испытывают мурашки от музыки

Одни люди могут покрываться мурашками едва ли не каждый раз, когда слышат любимый припев. Другие любят музыку, но никогда не чувствуют физической дрожи. Это не означает, что у них нет эмоций или музыкального вкуса.

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Genetics, ученые изучили данные более 15 тысяч человек. Специалисты пришли к выводу, что склонность испытывать эстетические мурашки от музыки, живописи или литературы частично связана с наследственными особенностями.

При этом генетика объясняет далеко не все. На реакцию также влияют культурная среда, привычка слушать музыку, личный опыт, воспоминания и особенности характера. Человек, который внимательно прислушивается к деталям, любит фантазировать и глубоко погружается в искусство, может чаще замечать у себя такую реакцию.

Другие исследования, в частности работа ученых Университета Южной Калифорнии, опубликованная в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience в 2016 году, показали, что у людей, регулярно испытывающих мурашки от музыки, существуют более выраженные связи между слуховой корой и областями мозга, отвечающими за эмоции. Проще говоря, услышанная мелодия быстрее добирается до тех систем, которые отвечают за сильное удовольствие.

Можно ли специально вызвать мурашки

Иногда человек пытается снова и снова включать тот самый фрагмент песни, от которого однажды его буквально пробило током. Однако повторить сильное ощущение получается не всегда.

Мозг быстро привыкает к предсказуемым наградам. Если слушатель точно знает, когда прозвучит любимая нота, эффект неожиданности постепенно ослабевает. Поэтому песня, которая впервые вызвала бурю эмоций, через несколько десятков прослушиваний может воздействовать спокойнее.

Тем не менее увеличить вероятность мурашек возможно. Чаще они возникают, когда человек слушает музыку внимательно, без постороннего шума и отвлечений. Значение имеют хорошие наушники, громкость, живое исполнение и эмоциональное состояние самого слушателя.

Концерты способны усиливать впечатление еще и благодаря ощущению общности. Когда тысячи людей одновременно подпевают, включают фонарики или замирают в тишине перед кульминацией, музыка превращается из личного переживания в коллективное событие.

Но универсального рецепта нет. Для одного человека сильнее всего сработает концерт любимой группы, для другого — случайно услышанная песня из детства в пустом автомобиле ночью.

Могут ли мурашки быть полезны

Музыкальная дрожь сама по себе не является лечением и не заменяет помощь специалиста при тревоге, депрессии или других проблемах со здоровьем. Однако музыка действительно может помогать человеку регулировать эмоциональное состояние.

Любимые песни способны успокаивать, поддерживать во время стресса, помогать проживать сложные чувства или, наоборот, давать заряд энергии. Для кого-то музыка становится способом пережить разрыв, утрату или одиночество. Для другого — возможностью почувствовать радость и вдохновение после тяжелого дня.

Ученые продолжают изучать, можно ли использовать сильные эмоциональные реакции на музыку в терапевтических целях. Уже сейчас музыка применяется в некоторых программах реабилитации и психологической поддержки, но индивидуальная реакция на композиции остается важной: то, что вдохновляет одного человека, другого может оставить равнодушным.

