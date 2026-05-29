Сверхскоростей ждать рано: когда в России появится 5G

«Известия»: сети 5G могут появиться в России уже летом 2026 года

Фото: Король Оксана/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже при появлении нового значка на смартфоне пользователи рискуют не заметить разницы.

Российские операторы связи могут получить частоты для запуска сетей 5G уже в ближайшие месяцы. Однако полноценного перехода на новый стандарт связи абонентам, вероятно, придется ждать еще несколько лет. Главная проблема — нехватка оборудования и ограниченная поддержка нужного диапазона у смартфонов. Об этом сообщили «Известия».

Когда в России появится 5G

В конце июня Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выделить крупнейшим операторам диапазон 4,63–4,99 ГГц. Речь идет о МТС, «МегаФоне», T2 и «Вымпелкоме». Эти частоты предназначены для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах.

Кроме того, операторам могут разрешить использовать под 5G частоты, которые в настоящее время задействованы для 2G, 3G и LTE. Такой механизм называют технологической нейтральностью. Согласно проекту решения ГКРЧ, связь нового поколения должна появиться во всех российских городах-миллионниках не позднее конца 2027 года.

При этом внедрение будет проходить поэтапно. К 2027 году доля отечественного оборудования в сетях 5G должна составить не менее 1%, к 2030-му — достичь 50%, а полностью перейти на российские решения операторы обязаны до конца 2031 года.

Почему пользователи могут не заметить разницы

В Минцифры сообщили «Известиям», что запуск коммерческих сетей начнется после окончательного согласования условий внедрения с бизнесом и профильными ведомствами. В министерстве отметили, что технология позволит увеличить скорость передачи данных, улучшить качество связи и ускорить развитие высокоскоростных промышленных сетей.

Эксперты при этом предупреждают: даже после запуска абоненты не сразу почувствуют серьезные изменения. По словам специалистов, операторы технически готовы включить 5G довольно быстро, поскольку часть инфраструктуры уже поддерживает новый стандарт. Однако заметный рост скорости станет возможен только после полноценного перехода на диапазон 4,63–4,99 ГГц.

Дополнительной проблемой остаются смартфоны. Многие устройства, представленные на российском рынке, либо не поддерживают нужные частоты, либо эта функция заблокирована производителем на уровне прошивки.

Какие сложности ждут операторов

Эксперт по беспроводной связи Олег Яблоков считает, что первые полноценные коммерческие сети на новых частотах могут заработать в России в 2027 году. По его оценке, технология позволит значительно увеличить скорость передачи данных и снизить задержки сигнала, что особенно важно для онлайн-игр, потокового видео и промышленных решений.

При этом специалисты отмечают, что основной потенциал 5G связан не столько с обычными пользователями, сколько с промышленностью, беспилотным транспортом, роботизацией и развитием инфраструктуры «умных городов».

В отрасли также обращают внимание на сложности с выбранным диапазоном. По словам экспертов, сигнал на частотах 4,8–4,99 ГГц хуже проникает внутрь зданий и быстрее затухает, поэтому операторам придется устанавливать значительно больше базовых станций. Это может серьезно увеличить расходы на строительство сетей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.