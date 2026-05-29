«Намерена участвовать»: вице-премьер Григорян о членстве Армении в ЕАЭС

Вице-премьер Григорян: Армения намерена и дальше участвовать в ЕАЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дальнейшая интеграция должна развиваться на принципах равноправия и конструктивного диалога, подчеркнул зампред правительства.

Армения намерена и дальше добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер республики Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане.

По его словам, Ереван подтверждает приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках союза. Григорян отметил, что такая работа важна для экономической стабильности, устойчивого развития стран объединения и всего региона.

«Республика Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе Союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС», — сказал он.

Также вице-премьер подчеркнул, что Армения рассматривает участие в ЕАЭС как формат взаимодействия, который должен учитывать интересы всех стран-участниц. Как он пояснил, дальнейшая интеграция должна развиваться на принципах равноправия и конструктивного диалога.

Помимо этого, Григорян обратил внимание, что заседание проходит в символичный день — День Евразийского экономического союза. В связи с этим он пожелал участникам встречи успешной и плодотворной совместной работы.

К тому же он выразил уверенность, что евразийская интеграция продолжит развиваться в интересах государств союза и их граждан.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в Астане. В нем участвуют представители стран ЕАЭС, которые обсуждают дальнейшее развитие объединения, экономическое сотрудничество и ключевые направления интеграции.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин высказался о развитии Евразийского экономического союза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.