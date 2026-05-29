«Молодежка» возглавила рейтинг сериалов «Медиалогии» за апрель

Фото: Кадр из сериала «Молодежка». 2013-2019 г.

Российские проекты заняли две трети мест в рейтинге.

Компания «Медиалогия» представила топ-30 Российского рейтинга сериалов за апрель 2026 года. Об этом написали на сайте компании.

Первое место заняла «Молодежка», набравшая 2057 баллов. На ее долю пришлось 6,8% месячного рейтинга. Этот результат оказался заметным для рынка: впервые с января лидером рейтинга оказался российский проект. В первую пятерку также вошли «Пацаны» (The Boys), «Магическая битва», «Папины дочки» и «Универ».

Российские проекты в рейтинге заняли 66,7%, зарубежные — 33,3%. Почти весь топ составили сериалы: на них пришлось 29 позиций из 30. Аниме представлено только одним проектом — «Магической битвой».

Возвращение интереса к российским франшизам

Главной особенностью стало возвращение интереса к старым российским франшизам. В топ-5 вошли сразу три проекта, которые давно знакомы зрителям: «Молодежка», стартовавшая в 2013 году, «Папины дочки», вышедшие в 2007 году, и «Универ», появившийся в 2008 году. Именно эти любимые многими сериалы показали самый заметный рост по сравнению с мартом.

В топ-30 вошли премьеры «Отпечатки», «Грачи», «Теплый ветер с севера», «Берега любви» и «Ночной».

Франшизы и продолжения, стартовавшие до 2025 года, составили 73,3% рейтинга. На премьеры 2025–2026 годов пришлось 26,7%. Это показало, что зрители в апреле чаще выбирали проверенные временем истории.

Среди телеканалов по сумме баллов лидером стал СТС: его три проекта набрали 4531 балл. На втором месте оказался НТВ с пятью проектами. Далее шли Пятый канал с тремя проектами, ТНТ с двумя проектами, а также «Россия 1» с тремя проектами.

Зарубежные проекты

В рейтинг вернулись и крупные зарубежные сериалы. В топ вошли «Пацаны» и «Эйфория». Эти проекты не попадали в рейтинг первого квартала, поэтому их появление стало первой заметной зарубежной волной после пика интереса к финальному сезону «Очень странных дел».

Сам финальный сезон «Очень странных дел» опустился на шестое место. Динамика показала, что после высокого интереса в первом квартале внимание аудитории к проекту постепенно снижается.

