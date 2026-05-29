Путин: страны ЕАЭС обеспечат себя ключевыми продуктами питания

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечат себя ключевыми продуктами питания. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Высшем экономическом совете организации в Казахстане.

«Общими усилиями мы стремимся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции и собственного производства», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в ЕАЭС большое внимание уделяется продовольственной безопасности. Еще одним шагом вперед в этом направлении станет утверждаемые сегодня союзом распоряжение об общем рынке семян для сельскохозяйственных нужд. Российская сторона, как отметил президент, полностью одобряет эту инициативу.

Государственный визит Путина в Казахстан продлится три дня. До этого российский лидер встретился с главой республики Касымом-Жомартом Токаевым. Они обсудили текущую повестку. Президент отметил: переговоры прошли продуктивно.

Ранее Путин сказал, что евразийская интеграция приносит реальную выгоду участникам ЕАЭС. Подобные площадки позволяют представителям власти, бизнеса и общественных структур совместно формировать ключевые направления развития.

