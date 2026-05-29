Готовятся к конфликту? Афины намерены отправить Киеву протест из-за дрона у берегов Греции

Греция намерена отправить Украине протест из-за дрона в своих водах

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Katja Kreder; 5-tv.ru

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили рыбаки у острова Лефкас.

К громкому дипломатическому скандалу с Киевом сейчас готовится Греция. Как сообщает Euractiv, Афины намерены направить Украине официальный протест после инцидента с дроном у греческих берегов.

Речь идет об украинском морском беспилотнике, который обнаружили обычные рыбаки неподалеку от острова Лефкас.

По предварительным данным, аппарат, начиненный ста килограммами взрывчатки, потерял управление. Греческие политики считают, что беспилотник мог использоваться для атак на так называемый российский «теневой флот» в Средиземном море.

История вызвала в Афинах опасения не только в вопросе безопасности, но и удара по туристической отрасли — ключевому источнику доходов страны.

Ранее лидер правой парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос назвал главу киевского режима Владимира Зеленского врагом Афин после инцидента с морским дроном.

