Армения в ЕАЭС и ИИ-вызовы: что обсуждают на саммите в Астане

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

В заседании Высшего Евразийского экономического совета принимает участие президент России Владимир Путин.

О партнерстве, которое строится на принципах взаимной выгоды и уважения, сегодня говорят в столице Казахстана. Президент России Владимир Путин в рамках госвизита участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Символично, что 12 лет назад именно в Астане было подписано соглашение о создании ЕАЭС. Сейчас это крупное объединение с масштабными достижениями, оно уверенно противостоит новым вызовам.

За важными заявлениями, которые звучат сегодня в Казахстане, следит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Второй рабочий день во Дворце Независимости — менее пышный, чем первый. Саммит Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры прибыли, пожали руки при встрече. Но тяга принимающей стороны к прекрасному осталась. Поэтому скромно, но максимально организованно.

Даже работа служб безопасности здесь организована так, чтобы смотрелось красиво. Вот, например, эта композиция из автомобилей, которые подобраны по цветам и стоят так, чтобы получилась ровная геометрическая фигура.

На саммите — максимально деловая повестка. Лидеры должны обсудить экономическое развитие сообщества, вызовы, с которыми сталкиваются страны в период глобальных изменений, в том числе и влияние пресловутого ИИ.

«В ходе сегодняшней встречи в узком формет нам предстоит рассмотреть важные вопросы внешней торговли, реализации инициатив по развитию искусственного интеллекта, о чем мы вчера начали предметный разговор в рамках экономического форума», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

И самый, пожалуй, обсуждаемый аспект встречи: участие в ЕАЭС Армении. Премьер Пашинян в Астану не приехал — вместо него вице-премьер. С чем связано? Формально — с предстоящими в стране выборами. Но республика ведет последовательную политику по отдалению от России и связанных с ней организаций. Так, например, собирается вступить в ЕС — в тот самый союз, с которым у России де-факто конфликт. Вот накануне там открыто заявили: посредником в украинском урегулировании Евросоюз не будет — только врагом.

«Как можно прокомментировать это решение? И мы воспринимаем Европу как сторону конфликта?» — спросил корреспондент.

«В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество. Никак», — заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Даже если бы они предложили, мы бы отказались?

— Ну конечно. А как же это, если они воюют на стороне Украины.

Но вопрос не только в том, присоединится ли Армения к ЕС и ее борьбе с Россией. Участие в двух организациях сразу невозможно. Россия об этом не раз говорила. Вчера Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники.

— По каким-то каналам приходила реакция от армянской стороны на решение о запрете ввоза в нашу страну помидоров?.

— Нет, не приходила.

Придет. К тому же республика может лишиться внушительной скидки на российский газ. На армянском бюджете это серьезно. А вот российский не почувствует.

«Они почувствуют сразу, мы почувствуем не сразу, и это не так для нас будет сложно?» — спросил корреспондент.

«Слушайте, я готов как бы за наши рынки сказать, что по нашим рынкам, конечно, влияние не будет. Меня уже вчера спрашивали, что там с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр, потому что все-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства. А там, где надо по этим направлениям, у нас все-таки достаточно диверсифицированная структура поставщиков на наши рынки. Хотя, конечно, мы ценим всех. Но проблем никаких не создаст для нашей экономики», — пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Кстати, у представителя Армении будет возможность поговорить с президентом России. Отдельная встреча не запланирована, но можно попытаться отправить запрос. Вице-премьер Григорян работает здесь наравне со всеми.

«Он имеет полномочия на подписание документов, то есть документы будут им подписаны. Сейчас Армения не выходит из ЕАЭС, она остается в Евразийском экономическом сообществе», — рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

— И они об этом официально заявляют, что не выходит?

— Да, конечно. Это говорил и Пашинян.

Впрочем, на результаты встречи в Астане это не повлияет. Евразийский экономический совет продолжит развитие сообщества.

