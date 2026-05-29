Искал подработку, а получил срок: подробности задержания агента СБУ в Новороссийске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Завербованный Киевом диверсант работал на железной дороге.

Начинаем с кадров из Новороссийска, где сорвали крупный теракт на железной дороге. Завербованный агент СБУ собрал бомбу и хотел подорвать пути прямо во время движения пассажирского поезда. Но его планы закончились громким провалом. Корресподент «Известий» Артем Яковенко покажет, как проходило задержание.

Операция по задержанию этого диверсанта заняла меньше десяти секунд. Как только белая «Газель» поравнялась с подозреваемым, из салона тут же выпрыгнули сотрудники ФСБ. Пара движений — и завербованный Украиной агент буквально вдыхает русскую землю.

В рамках следствия личность задержанного не раскрывают. Известно только то, что ему около тридцати трех лет и работает он в РЖД.

— Я искал подработки, наткнулся на человека, который оказался гражданином Украины, и я был завербован сотрудником службы безопасности Украины. Он обещал мне оплату за выполнение кое-каких заданий.

«Кое-какими» заданиями оказались теракты. Новоиспеченному агенту СБУ прямо на телефон присылали инструкции о том, как собрать бомбу. В доме задержанного оперативники нашли ингредиенты для создания взрывчатки, инструменты и даже оптические прицелы. Но самое интересное было в холодильнике. Рядом с продуктами стояла стеклянная банка — это самодельное взрывное устройство, которое в теории могло разнести всю квартиру.

— Целью СБУ было совершить теракт — подрывать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и нарушена была работа железнодорожной станции.

Не успел. Оперативники сработали раньше.

Чаще всего такие диверсии заканчиваются не вознаграждением, а сроком — обычно до 20 лет. Причем под суд попадают даже дети. Этот 14-летний подросток поджег релейный шкаф, снимая все на телефон. Как только задание было выполнено, зарубежный куратор пропал, зато появились российские оперативники.

— Родители знают, что ты уедешь?

— Нет.

— А что ты им сказал?

— Что на велике уехал кататься.

Похожий случай из Калужской области: два юных поджигателя получили по шесть лет исправительной колонии за поджог оборудования РЖД.

— Очень прошу прощения у своих родных и всей России.

— В содеянном раскаиваюсь. Извиняюсь перед гражданами Российской Федерации.

Извиняться и раскаиваться бесполезно. Нести ответственность придется, даже если и не думал, что поджог шкафа или железнодорожных путей может повлечь какие-то последствия. Расплачиваться за свои действия придется годами собственной жизни.

