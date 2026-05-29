Не только за свой счет: кто может получить бесплатную путевку в детский лагерь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Путевку в детский лагерь можно получить со скидкой или бесплатно. Об этом изданию Life.ru рассказала депутат Госдумы Анна Скрозникова.

Она отметила, что на отдых, полностью оплаченный за счет бюджета, могут рассчитывать ребята, входящие в определенный льготные категории.

«В первую очередь это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: им положена бесплатная путевка и оплата проезда туда и обратно», — уточнила Скрозникова.

Во многих регионах страны в этот перечень входят также дети-инвалиды и ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, наследники участников спецоперации и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Также в некоторых субъектах России за детские путевки в лагеря предусмотрена возможность частичного возврата. Но правила везде разные. Где-то вернуть какой-то процент стоимости можно лишь людям, входящих в конкретные льготные категории, где-то такая возможность предусмотрена для детей определенного возраста. А в некоторых регионах на возврат части суммы могут рассчитывать семьи с работающими родителями.

Конкретную информацию при необходимости можно уточнить в органах социальной защиты, филиалах МФЦ или на портале Госуслуги.

Также депутат напомнила, что получить скидку можно благодаря работодателям и профсоюзам. Многие предприятия готовы частично оплачивать отдых для детей сотрудников.

