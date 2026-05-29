Купаться рано? Синоптик рассказал о сроках наступления пляжного сезона в Москве

Традиционные заплывы после Троицы, выпавшей на 31 мая, придется отменить, поскольку вода не успеет прогреться до подходящей температуры.

Купальный сезон в Центральной России, в том числе в столичном регионе, может начаться только во второй декаде июня. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ждать комфортных условий для купания не стоит в ближайшие две-три недели. Вода в водоемах пока не успеет прогреться до подходящей температуры.

Как подчеркнул Тишковец, люди, по народной традиции, привыкли купаться после Троицы, которая в этом году выпала на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды открытие купального сезона произойдет только к середине июня при лучшем исходе.

К тому же специалист уточнил, что к этому времени вода в водоемах может прогреться до 18-20 градусов. Такая температура считается более комфортной для начала купального сезона.

При этом июнь в Центральной России, по прогнозу специалиста, будет близок к климатической норме. Однако быстрого и устойчивого прогрева воды в начале месяца синоптик посоветовал не ждать.

