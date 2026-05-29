Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в заседании ВЕЭС
Фото, видео: 5-tv.ru
Часть вопросов лидеры стран и их представители обсудят в закрытом режиме.
Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, в котором пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Видео с места событий публикует 5-tv.ru.
Известно, что встреча состоится в узком и расширенном форматах. Участники заседания обсудят работу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за последнее время, а также определят дальнейшие планы объединения.
Сообщалось, что часть вопросов лидеры стран и представители государств обсудят в закрытом режиме. Среди таких тем могут быть планы Армении по сближению с Евросоюзом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на заседание, сославшись на избирательную кампанию. Ереван на встрече представляет вице-премьер Мгер Григорян.
Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. Ранее он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
После встречи российская и казахстанская стороны подписали совместные документы. Среди них — «заявление об основах дружбы и добрососедства», которое закрепляет дальнейшее развитие отношений между двумя странами.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин в Астане посетил выставку цифровых проектов стран ЕАЭС.
