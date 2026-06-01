Именитый футболист нередко появляется с небольшим сосудом и металлической трубочкой в руках. За этой привычкой стоит целая южноамериканская традиция.

Лионеля Месси неоднократно замечали с необычным напитком, который он берет с собой на тренировки, в поездки и на отдых. Речь идет о мате — настое из листьев падуба парагвайского, особенно популярном в Аргентине, Уругвае, Парагвае и на юге Бразилии. Об этом сообщило South China Morning Post.

Для жителей Южной Америки мате — не просто замена чаю или кофе. Его пьют дома, на работе, в компании друзей и во время долгих поездок. Напиток стал частью повседневной культуры, а благодаря знаменитым футболистам получил известность далеко за пределами континента.

Однако привычка пить мате требует некоторой подготовки. Настой не принято просто заливать кипятком в обычной кружке: для него нужны сосуд, специальная трубочка и вода правильной температуры.

Что пьет Лионель Месси

Мате готовят из высушенных и измельченных листьев растения Ilex paraguariensis, которое в русском языке называют падубом парагвайским. Получившуюся смесь засыпают в небольшой сосуд — калабас — и постепенно заливают горячей водой.

Пьют мате через бомбилью — металлическую трубочку с фильтром на конце. Она не дает частицам листьев попадать в рот и позволяет доливать воду в одну и ту же порцию заварки несколько раз.

Месси далеко не единственный футболист, который регулярно появляется с калабасом. Мате давно считается привычным напитком для многих южноамериканских спортсменов. На фотографиях игроков сборной Аргентины сосуды и термосы с горячей водой можно заметить едва ли не так же часто, как спортивные сумки.

Секрет популярности напитка прост: в мате содержится кофеин. Он может повышать бодрость и концентрацию, поэтому некоторые люди выбирают такой настой вместо кофе.

Почему мате называют чаем, хотя это не совсем так

В быту мате часто называют чаем, поскольку его, как и привычную заварку, готовят при помощи горячей воды. Однако чайные листья и листья падуба парагвайского — это разные растения.

У мате характерный терпкий, травянистый и немного горьковатый вкус. Новичкам он может показаться необычным, особенно если напиток приготовлен слишком крепко.

В Южной Америке к такой горечи привыкают с детства, а некоторые добавляют к заварке ароматные травы или выбирают более мягкие смеси.

Существует и холодный вариант напитка — терере. В этом случае листья заливают прохладной водой или соком. Такой способ особенно популярен в жаркую погоду, когда пить горячий настой не хочется.

Какие предметы нужны для настоящего мате

Традиционный набор выглядит непривычно для человека, который привык к чайнику и кружке. Сначала понадобится сама йерба мате — высушенные измельченные листья.

Затем нужен калабас. Раньше его часто делали из высушенной тыквы, однако сейчас используют также керамические, металлические, стеклянные и деревянные сосуды.

Еще один обязательный предмет — бомбилья. Это трубочка, через которую пьют настой. На ее нижнем конце расположен фильтр, задерживающий частицы листьев.

Наконец, потребуется термос с водой. Мате не заливают один раз и не оставляют настаиваться, как обычный чай. Воду доливают небольшими порциями по мере того, как напиток выпивают. Поэтому калабас и термос нередко носят с собой весь день.

Для первого знакомства с напитком специальный набор не обязателен: йерба мате можно заварить и как травяной настой. Однако именно калабас и бомбилья позволяют почувствовать традиционный способ употребления, который любят в том числе аргентинские футболисты.

Как правильно приготовить мате

Калабас необходимо наполнить сухой заваркой примерно на две трети. После этого сосуд прикрывают рукой, переворачивают и слегка встряхивают. Так более мелкие частицы перемещаются наверх и меньше забивают фильтр бомбильи.

Затем калабас наклоняют, чтобы листья легли горкой у одной из стенок, а с другой стороны образовалось небольшое свободное пространство. В эту углубленную часть сначала наливают немного теплой воды, чтобы нижние листья увлажнились и не потеряли вкус от резкого контакта с жаром.

После этого в то же место устанавливают бомбилью. Перемешивать настой трубочкой не нужно: иначе фильтр может забиться, а заварка быстро потеряет форму и вкус.

Горячую воду затем аккуратно доливают рядом с бомбильей небольшими порциями. Напиток пьют сразу, после чего воду можно налить вновь. Хорошей порции йербы хватает на несколько таких завариваний, пока вкус не станет почти незаметным.

Почему мате нельзя заваривать кипятком

Одна из главных ошибок новичков — заливать листья только что вскипевшей водой. От этого мате может стать чрезмерно горьким, а заварка быстрее потеряет вкус.

Аргентинские специалисты рекомендуют использовать для приготовления воду температурой примерно от 70 до 80 градусов. Однако здесь есть важная медицинская оговорка: пить напиток обжигающим не следует.

Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения относит регулярное употребление очень горячих напитков — температурой выше 65 градусов — к вероятным факторам риска рака пищевода. При этом специалисты подчеркивают: дело не в мате как таковом, а именно в высокой температуре жидкости.

Иными словами, не стоит торопиться делать глоток сразу после добавления горячей воды. Напиток должен быть комфортным для рта и горла, а не обжигать их. Это правило относится не только к мате, но и к чаю, кофе и любым другим горячим напиткам.

Сколько мате можно пить

У мате есть бодрящий эффект, поскольку напиток содержит кофеин. Для одного человека он может стать приятной заменой чашке кофе, а у другого вызвать неприятные ощущения: учащенное сердцебиение, тревожность, дрожь или проблемы со сном.

Специалисты отмечает, что употребление мате обычно не связано с проблемами у большинства взрослых. Однако большое количество напитка, особенно при длительном регулярном употреблении, требует осторожности.

Тем, кто плохо переносит кофеин, не стоит пить крепкий мате вечером или заливать одну порцию заварки снова и снова в течение всего дня. Также осторожность необходима людям, которые принимают лекарства или имеют хронические заболевания. Беременным женщинам перед регулярным употреблением мате рекомендуется посоветоваться с врачом.

Не стоит воспринимать напиток как средство для похудения, лечения болезней сердца или укрепления иммунитета. Исследования полезных свойств мате ведутся, но убедительных оснований заменять им медицинские рекомендации пока нет.

Можно ли делиться одной бомбильей

Традиционно мате — напиток для компании. Один человек, которого называют себадором, готовит настой, делает первый глоток, а затем по очереди передает калабас остальным. Воду доливают после каждого участника.

Такой ритуал считается проявлением доверия и дружбы. Однако с точки зрения гигиены общая трубочка может быть не самым безопасным вариантом, особенно в сезон простуд или если кто-то из участников чувствует недомогание.

Тем, кто хочет сохранить традицию без лишнего риска, можно готовить мате для каждого в отдельном сосуде или пользоваться собственной бомбильей.

