«Хочу быть в образе»: Дюжев рассказал про проклятие после сериала «Бригада»

Актер не мог пожаловаться на недостаток ролей, однако чаще всего ему предлагали сыграть отрицательных героев.

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев рассказал, что чаще всего режиссеры предлагают ему роли отрицательных или криминальных персонажей. Об этом актер сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на IV премии Гильдии кастинг-директоров.

По словам Дюжева, у актеров стало больше возможностей для работы, чем раньше. Он отметил, что выбор ролей на рынке есть, хотя конкретный артист не всегда сразу попадает на нужный кастинг.

«Если сравнивать до специальной военной операции, была совершенно другая картина. И многие из нас не имели большого выбора. На сегодняшний день выбор большой, он есть», — сказал актер.

Дюжев добавил, что сам не может пожаловаться на отсутствие предложений. В ближайшее время с его участием выйдет криминальная драма «Однажды в Сибири», где он сыграл киллера.

«Для моих поклонников это такой очень желанный сюжет, о котором уже не один десяток лет просят», — отметил артист.

При этом актер подчеркнул, что ему удалось попробовать себя и в другом образе. В картине «Романовы: Преданность и предательство» Дюжев исполнил роль Ефима Распутина.

Как пояснил Дюжев, ему хотелось бы, чтобы кастинг-директоры и режиссеры чаще рассматривали его на роли серьезных и спокойных персонажей. Актер предположил, что устойчивый образ мог закрепиться за ним еще после сериала «Бригада».

«Как будто бы все это время я сколько бы ни экспериментировал, и мое кредо профессиональное — никогда не повториться в роли, мои персонажи имеют абсолютно индивидуальный подход, походку, индивидуальную артикуляцию, интонацию, речь, поэтому, может быть, это идет с сериала «Бригада», — сказал артист.

Дюжев признался, что хочет сыграть не только жесткого героя, но и обычного хорошего человека: мужа, отца, соседа, который вызывает доверие и приносит пользу.

«Хочу в тело персонажа примерного мужа, примерного отца, примерного соседа, примерного человека, который магнит, к которому тянется весь мир. Я хочу быть в таком образе и только приносить пользу», — заявил актер.

Артист также отметил, что в жизни ему близок образ человека, который любит семью, чтение, Родину и супругу Татьяну.

