Сердце может восстановиться после инфаркта: какие методы уже помогают пациентам

Circulation Research: сердце может само восстановиться после инфаркта

Ученые обнаружили, что после приступа сердце человека способно образовывать новые мышечные клетки. Однако природного ресурса органа пока недостаточно для полной реабилитации.

После инфаркта часть сердечной мышцы погибает из-за недостатка кислорода, а на месте поврежденных тканей со временем образуется рубец. Долгое время считалось, что взрослое человеческое сердце практически не способно заменить погибшие клетки новыми.

Однако специалисты Университета Сиднея, Института Бэрда и госпиталя Royal Prince Alfred получили данные, которые меняют привычное представление о восстановлении сердца. Исследователи изучили образцы тканей живых пациентов и обнаружили: после инфаркта в сердечной мышце появляются признаки образования новых кардиомиоцитов — клеток, благодаря которым сердце сокращается и перекачивает кровь. Работа была опубликована в научном журнале Circulation Research.

По словам авторов исследования, организм действительно пытается восстановить пострадавшее сердце самостоятельно. Но новых клеток образуется слишком мало, чтобы полностью заменить поврежденную ткань и защитить человека от сердечной недостаточности.

Что происходит с сердцем во время инфаркта

Инфаркт миокарда возникает, когда одна из артерий, питающих сердце, оказывается перекрыта. Чаще всего причиной становится тромб, сформировавшийся на месте поврежденной атеросклеротической бляшки.

Без притока крови участок сердечной мышцы перестает получать кислород. Чем дольше сосуд остается закрытым, тем больше клеток погибает. В результате сердце может хуже сокращаться, а у пациента повышается риск аритмии, повторного инфаркта и сердечной недостаточности.

Именно поэтому восстановление после приступа начинается не спустя недели, а в первые часы. Главная задача врачей — как можно быстрее вернуть кровоток к пострадавшему участку сердца и сохранить те клетки, которые еще можно спасти.

Как врачи спасают сердечную мышцу в первые часы

Одним из основных методов помощи при инфаркте считается стентирование. Через сосуд к закупоренной артерии проводят тонкий катетер, расширяют поврежденный участок и устанавливают специальный каркас — стент. Он помогает крови вновь поступать к сердечной мышце.

В некоторых случаях врачи могут использовать препараты для растворения тромба. Если поражение сосудов сложное или затронуто сразу несколько артерий, пациенту может потребоваться аортокоронарное шунтирование — операция, при которой для крови создают новый путь в обход закупоренного участка.

Чем быстрее восстановлен кровоток, тем меньше площадь повреждения сердца. Поэтому при боли или жжении за грудиной, одышке, внезапной слабости, холодном поте, боли, отдающей в руку, плечо, спину или челюсть, нельзя ждать улучшения самостоятельно. В такой ситуации необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.

Почему сердце не может полностью восстановиться само

Открытие австралийских ученых показывает: даже взрослое сердце не полностью утрачивает способность создавать новые клетки. После инфаркта в нем действительно запускается процесс обновления мышечной ткани.

Но восстановление происходит слишком медленно и в слишком малом объеме. Большая часть поврежденного участка все равно превращается в рубец. Такая ткань помогает сохранить целостность сердца, однако не сокращается так же эффективно, как здоровая сердечная мышца.

Из-за этого органу приходится работать с повышенной нагрузкой. Если повреждение было большим, со временем у человека может развиться сердечная недостаточность: появляется одышка, отеки, быстрая утомляемость, снижается переносимость обычной физической активности.

Новое открытие важно потому, что теперь ученые могут искать способы усилить естественный процесс обновления клеток. В будущем это может привести к появлению терапии, которая позволит сердцу восстанавливаться активнее. Однако пока подобные методы остаются предметом исследований.

Какие лекарства помогают после инфаркта

После выписки восстановление сердца не заканчивается. Пациенту, как правило, требуется длительная терапия, которая снижает риск нового приступа и помогает сердцу работать в более безопасном режиме.

Врач может назначить препараты, препятствующие образованию тромбов, средства для снижения уровня холестерина, лекарства для контроля артериального давления и частоты сердечных сокращений. Некоторым пациентам необходимы препараты, которые уменьшают нагрузку на сердце и помогают предотвратить развитие сердечной недостаточности.

Схема лечения зависит от состояния человека, объема повреждения сердечной мышцы, сопутствующих заболеваний и результатов обследований. Самостоятельно отменять препараты или менять их дозировку после инфаркта опасно, даже если человек чувствует себя значительно лучше.

Особенно важны первые месяцы после приступа: в этот период риск повторных сердечно-сосудистых осложнений остается повышенным.

Что такое кардиореабилитация

Одним из самых важных этапов восстановления после инфаркта считается кардиореабилитация. Это программа, в рамках которой пациент под наблюдением специалистов постепенно возвращается к физической активности и учится снижать риск повторного приступа.

Реабилитация может включать лечебную гимнастику, тренировки с контролем пульса и давления, консультации по питанию, помощь в отказе от курения, контроль сахара и холестерина, а также психологическую поддержку.

После инфаркта многие пациенты боятся двигаться, подниматься по лестнице, возвращаться к работе или интимной жизни. Другие, наоборот, слишком быстро начинают жить в прежнем темпе, не учитывая состояние сердца. Кардиореабилитация помогает подобрать безопасную нагрузку и понять, какие ограничения действительно необходимы.

Физические упражнения не восстанавливают погибший участок сердца напрямую, однако помогают оставшейся здоровой мышце работать эффективнее. Кроме того, регулярная активность способствует снижению давления, веса и уровня сахара в крови.

Как питание и привычки влияют на восстановление

Инфаркт редко возникает на пустом месте. Часто ему предшествуют повышенное давление, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, ожирение, курение и малоподвижный образ жизни.

После приступа особенно важно отказаться от сигарет, контролировать вес и давление, сократить количество соли и насыщенных жиров в рационе. Обычно врачи советуют чаще включать в питание овощи, рыбу, бобовые, цельнозерновые продукты и другие источники клетчатки.

Алкоголь, бесконтрольный прием лекарств и попытки вернуться к тяжелым нагрузкам без разрешения кардиолога способны ухудшить состояние. Даже если пациент быстро почувствовал себя хорошо, сердце после инфаркта все равно нуждается в наблюдении.

Не менее важен контроль стресса. Перенесенный приступ может вызвать тревогу, страх смерти, бессонницу или подавленное состояние. Такие переживания не стоит игнорировать: эмоциональное восстановление также является частью реабилитации.

Можно ли вернуться к обычной жизни после инфаркта

Многие пациенты после инфаркта возвращаются к работе, путешествиям, физической активности и привычной повседневной жизни. Сроки зависят от тяжести приступа, проведенного лечения и того, насколько хорошо сердце справляется с нагрузкой.

Одному человеку разрешат умеренные тренировки спустя сравнительно короткое время, другому потребуется более длительное восстановление. Решение о занятиях спортом, вождении автомобиля, возвращении к работе и интимной жизни должен принимать врач после обследования.

Главное правило после инфаркта — не пытаться доказать себе и окружающим, что организм уже полностью восстановился. Постепенное возвращение к активности обычно безопаснее резких нагрузок.

Какие методы могут появиться в будущем

Открытие способности человеческого сердца создавать новые мышечные клетки дает ученым новую цель: научиться усиливать этот процесс. Сейчас специалисты исследуют клеточную терапию, выращенные из клеток сердечные «заплаты», а также генные и молекулярные методы, которые могли бы заставить поврежденную мышцу обновляться активнее.

Пока такие технологии не стали обычной медицинской практикой. Пациентам после инфаркта доступны другие, уже доказавшие эффективность способы помощи: быстрое восстановление кровотока, правильно подобранные лекарства, наблюдение у кардиолога, кардиореабилитация и изменение образа жизни.

