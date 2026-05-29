ФСБ задержала украинского агента, готовившего подрыв поезда на Кубани

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Мужчина сам вышел на связь со спецслужбами Киева, после чего получил задание от куратора.

Сотрудники ФСБ задержали украинского агента, которого подозревают в подготовке подрыва пассажирского поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, задержанный мог действовать по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Как отметили правоохранители, мужчина сам вышел на связь с украинскими спецслужбами, после чего получил задание от куратора устроить взрыв на железнодорожных путях во время движения пассажирского состава.

Для подготовки преступления фигурант, по версии следствия, приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства и собрал бомбу. Взрывчатку он хранил у себя дома.

В ФСБ сообщили, что мужчину задержали в момент, когда он проводил разведку на участке железной дороги. Благодаря действиям силовиков, теракт получилось предотвратить.

«Пострадавших нет, имущество также не повреждено», — отметили в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Другие подробности расследования пока не приводились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Керчи также предотвратили теракт на железной дороге. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, украинские спецслужбы готовили подрыв железнодорожного полотна, которое использовалось для перевозки цистерн с горюче-смазочными материалами.

Тогда задержали 32-летнего жителя Керчи. В ведомстве заявили, что он под влиянием куратора с Украины приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике у себя дома.

