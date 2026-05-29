Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Василисы

У девочки острый лейкоз.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел».

Наша героиня — четырехлетняя Василиса из Карелии. У нее острый лейкоз. Заболевание постепенно разрушает иммунную систему девочки.

Василиса стойко переносит терапию и уже прошла большой путь к своему выздоровлению.

Впереди — очередной непростой этап: подготовка к пересадке костного мозга. Лечение дорогостоящее.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

