Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Василисы
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел».
Наша героиня — четырехлетняя Василиса из Карелии. У нее острый лейкоз. Заболевание постепенно разрушает иммунную систему девочки.
Василиса стойко переносит терапию и уже прошла большой путь к своему выздоровлению.
Впереди — очередной непростой этап: подготовка к пересадке костного мозга. Лечение дорогостоящее.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.
