В результате удара дронов ВСУ по Волгоградской области погиб мужчина

Также в городе пострадали промышленные объекты.

Этой ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли массированный удар по территории Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его данным, в результате атаки в Волжском погиб 60-летний мужчина — работник завода синтетического волокна. Кроме того, сотрудница этого же предприятия, 55-летняя женщина, серьезно пострадала. Ее госпитализировали в ближайшую больницу. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

Еще один украинский дрон, как добавил Бочаров, попал в жилой дом на улице Вершинина. Хозяин пострадал.

«Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — привели слова губернатора в канале местной администрации в мессенджере МАКС.

Кроме того, из-за атаки украинских дронов в Волгоградской области зафиксированы возгорания на ряде промышленных объектов. Среди них — химическое предприятие в Волжском и объекты топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Огонь уже потушен. Пострадавших нет.

Ранее боевики киевского режима атаковали Ярославскую и Ростовскую области. На последний регион ВСУ направили свыше 80 дронов. Большинство из них было сбито. Информация о раненых не поступала.

