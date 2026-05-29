Силы ПВО сбили более 80 украинских БПЛА над Ростовской областью

Информация о пострадавших уточняется.

Минувшей ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Ростовской области. Средства противовоздушной обороны сбили над регионом более 80 дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, пострадавших нет. Как пояснил Слюсарь, атаке со стороны противника подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский.

На места падения обломков БПЛА выехали сотрудники оперативных служб. Информация о разрушениях на земле пока также отсутствует.

Регионы России ежедневно с начала специальной военной операции подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.

Ранее боевики киевского режима нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу. Целью противника стали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений в ряде районов были зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды.

