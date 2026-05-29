Убийцу выдала корка пиццы: как раскрыли дело о телах на пляже Гилго

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На протяжении более десяти лет появляющиеся останки женщин на острове Лонг-Айленд оставались одной из самых пугающих загадок США.

Он выглядел как обычный житель пригорода: архитектор, муж и отец, каждый день ездивший на работу в Манхэттен. Однако за фасадом благополучной жизни Рекса Хойермана скрывалась серия убийств, расследование которой годами не могло сдвинуться с места.

Преступления получили название убийства на Гилго-Бич — по имени пляжа на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, неподалеку от которого обнаружили останки нескольких женщин. Хойермана задержали только в 2023.

А в апреле 2026 года он признал вину в убийстве семи женщин и сознался в расправе над восьмой, Карен Вергатой, по делу которой ему ранее не предъявляли обвинение.

Поиск пропавшей девушки привел к страшным находкам

История, потрясшая США, началась с исчезновения 24-летней Шэннан Гилберт. Весной 2010 года девушка приехала к клиенту в прибрежный район Оук-Бич, после чего позвонила в службу спасения и сообщила, что ее преследуют. Затем она пропала.

В декабре того же года полицейские искали Гилберт в районе дороги Оушен-Паркуэй. Вместо нее среди густых зарослей недалеко от пляжа Гилго обнаружили останки другой женщины. Вскоре рядом нашли еще три тела.

Погибшими оказались Мелисса Бартелеми, Меган Уотерман, Эмбер Костелло и Морин Брейнард-Барнс. Всех четверых впоследствии стали называть «четверкой Гилго».

Женщины были молодыми, оказывали интимные услуги и исчезли в период с 2007 по 2010 год.

В следующие месяцы в окрестностях нашли останки других людей. Следствие пришло к выводу, что по крайней мере часть убийств может быть связана с одним преступником. Сама Шэннан Гилберт была найдена погибшей в 2011 году. Однако ее смерть не отнесли к убийствам, в которых позже признался Хойерман.

Дело годами оставалось без подозреваемого

Несмотря на масштаб поисков, установить личность убийцы быстро не удалось. Следователям пришлось изучать контакты погибших, записи сотовой связи, автомобили, показания свидетелей и биологические следы, сохранившиеся на телах и предметах.

Прорыв произошел после создания в 2022 году специальной следственной группы. Правоохранители вновь изучили старые материалы и обратили внимание на автомобиль Chevrolet Avalanche. Его, по версии обвинения, видел свидетель в связи с исчезновением Эмбер Костелло.

Машина была связана с Рексом Хойерманом — архитектором из Массапекуа-Парка. Его дом находился примерно в получасе езды от места, где обнаружили останки женщин.

После этого за мужчиной установили наблюдение, а следователи начали искать возможность получить его ДНК без предупреждения подозреваемого.

Как в деле появилась корка пиццы

5-tv.ru

Шанс появился в январе 2023 года. Хойерман купил пиццу в Манхэттене, поел и выбросил остатки вместе с коробкой в мусорный контейнер. Сотрудники следствия забрали отходы и отправили корку пиццы на экспертизу.

Полученный с нее генетический материал сравнили с ДНК, обнаруженной на волосе, найденном на теле Меган Уотерман. Экспертиза показала совпадение: след, оставленный на выброшенной еде, мог принадлежать человеку, связанному с убийством женщины.

Корка пиццы стала одним из ключевых доказательств, но не единственным. Следователи также сопоставили данные мобильных телефонов, историю поисковых запросов, сведения об автомобиле и другие биологические следы.

Позднее образец, взятый уже непосредственно у Хойермана, подтвердил результаты первоначального сравнения.

Архитектора задержали спустя 13 лет после находки тел

Хойермана арестовали в июле 2023 года возле его офиса в Манхэттене. Сначала ему предъявили обвинения в убийствах Мелиссы Бартелеми, Меган Уотерман и Эмбер Костелло.

Позже к делу добавились эпизоды, связанные с гибелью Морин Брейнард-Барнс, Джессики Тейлор, Сандры Костиллы и Валери Мак.

Во время обыска дома подозреваемого следователи нашли материалы, которые, по версии прокуратуры, отражали подготовку к преступлениям.

Среди них был своеобразный список действий: в нем упоминались места для избавления от тел, необходимость уничтожать улики и способы контролировать жертв.

Особенно страшным для близких погибших стало то, что преступник, как выяснилось, мог действовать десятилетиями. Самое раннее убийство из предъявленных ему эпизодов произошло еще в 1993 году, а последнее — в 2010 году.

Хойерман признался в убийстве восьми женщин

5-tv.ru

В апреле 2026 года Рекс Хойерман признал вину в убийстве семи женщин, по которым ему были предъявлены обвинения. Кроме того, в суде он сознался в убийстве Карен Вергаты, чьи останки были найдены частями еще в 1996 и 2011 годах, но установить ее личность удалось лишь спустя много лет.

По данным Associated Press, в рамках соглашения с прокуратурой серийный убийца должен получить пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Оглашение приговора назначено на июнь 2026 года.

Расследование убийств на Гилго-Бич стало резонансным не только из-за количества жертв. Многие погибшие при жизни были уязвимыми женщинами, и их семьи годами добивались внимания к расследованию и ответов на вопросы о том, что с ними произошло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.