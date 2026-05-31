«Ревнует к карьере»: женщина задумалась о расставании из-за успеха на работе

Партнер стал отдаляться в моменты, когда помощь была ей особенно нужна.

Американка пожаловалась на ревность партнера к ее карьерным успехам. Женщина рассказала, что после нескольких повышений на работе ее возлюбленный начал избегать встреч, подчеркивать собственную занятость и отказываться помогать по дому. Своей историей она поделилась с автором колонки советов издания New York Post.

Героиня публикации, скрывающая настоящее имя, состоит в отношениях с мужчиной по имени Грег около года. По ее словам, она сознательно выбрала стабильную и хорошо оплачиваемую профессию, поскольку в будущем хочет иметь возможность обеспечивать детей.

Трудолюбие принесло женщине несколько крупных повышений, а вместе с ними — более плотный график и сложные задачи.

Парень стал отдаляться после ее повышений

Американка заметила, что особенно сильно поведение избранника меняется в напряженные для нее периоды. Когда женщина загружена работой и рассчитывает на его поддержку, Грег начинает реже приходить к ней и больше рассказывать о собственной зарплате и рабочих обязанностях.

По словам женщины, возлюбленный также перестал интересоваться ее делами и не хочет помогать с домашними обязанностями. Свой отказ он объясняет усталостью и важностью собственной работы.

При этом автор письма уверена, что работа ее партнера менее сложная и напряженная, чем ее собственная. Женщина предположила, что мужчина преувеличивает свою занятость, чтобы чувствовать себя увереннее на фоне ее карьерных успехов.

Обещал жить вместе, но так и не переехал

Еще одной проблемой для американки стали несбывшиеся обещания возлюбленного. По ее словам, мужчина на протяжении нескольких месяцев говорил о намерении переехать к ней, однако спустя пять месяцев этого так и не произошло.

Женщина уже пыталась обсудить с Грегом происходящее. Она призналась партнеру, что чувствует себя одинокой и не получает необходимой поддержки. В ответ мужчина заявил, что возлюбленная неправильно воспринимает ситуацию, а сам он не относится к женщинам предвзято.

Однако объяснения избранника ее не убедили. Американка подчеркнула, что мечтает о семье и хочет быть рядом с человеком, на которого можно положиться в сложный период. Теперь она сомневается, стоит ли продолжать отношения или проблема с самооценкой мужчины со временем только усилится.

Эксперт посоветовала не игнорировать тревожные признаки

Автор колонки Эбигейл Ван Бюрен посоветовала читательнице трезво оценить отношения. По ее мнению, поведение мужчины уже показывает, каким партнером он будет в будущем, если пара решит создать семью.

Колумнист допустила, что Грег может быть хорошим человеком, однако его неуверенность — не единственная проблема в отношениях. Женщина не получает поддержки, которую считает важной, а разговоры с партнером пока не привели к изменениям.

Ван Бюрен рекомендовала паре обратиться к специалисту по семейным отношениям, если оба действительно хотят сохранить союз. Однако если мужчина не готов работать над проблемой, американке стоит расстаться с ним без взаимных обвинений.

