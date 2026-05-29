Есть или нет: как помолодеть и стать здоровее, используя голодание

В соцсетях огромную популярность набирают видео, где люди делятся опытом голодания. Но так ли это полезно?

Есть люди, которые прекрасно себя чувствуют, когда начинают сидеть на жесткой диете. Однако такой способ привести себя в порядок подойдет далеко не всем. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ученый секретарь Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

По словам эксперта, голодание — огромный стресс для организма. В отличие от растений, человек не умеет получать энергию от солнечных лучей, поэтому ему необходимо принимать пищу. Кроме того, как уточнила Денисова, диета нередко сопровождается плохим настроением. Дело в том, что из-за недостатка еды в организме начинают происходить метаболические нарушения. Например, запускаются процессы распада белка и вырабатывается гормон стресса.

При этом голодание не всегда вредит здоровью. Иногда его используют в лечебных целях. Но даже в этом случае человек не полностью отказывается от пищи. Врачи изучают карту пациента и рекомендуют на время воздержаться от определенных продуктов. Как правило, диета назначается людям, у которых есть выраженное ожирение.

«В домашних условиях самостоятельно заниматься голоданием небезопасно. Это может спровоцировать обострение имеющихся хронических заболеваний», — сказала Денисова.

Также врач добавила, что интервальное голодание — тоже небезопасно. В начале оно может активировать защитные ресурсы организма и помочь сбросить пару лишних килограмм. Тем не менее увлекаться таким способом похудения не стоит, так как длительный отказ от пищи — больше трех дней — принесет скорее вред, чем пользу.

