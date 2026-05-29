Главное культурное событие весны: Петербург ждет «Классику на Дворцовой»

На большую сцену выйдут более 250 артистов, включая звезд мировых театров.

Петербург в ожидании масштабного концерта «Классика на Дворцовой». Главное культурное событие весны в Северной столице традиционно приурочено к Дню города.

В этом году на одной площадке выступят более 250 артистов. Это не только коллективы со всей страны, но и звезды крупнейших мировых театров.

Организаторы ожидают тысячи зрителей и уверены: классическая петербургская погода не испортит настроение. О последних приготовлениях перед грандиозным представлением под открытым небом — корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Пока без зрителей, вечернего света и аплодисментов. «Классика на Дворцовой» начинается с команд постановщиков, счета вслух и десятка повторений каждого движения. Сотни танцоров — и у каждого своя роль. Следом за кружащейся парой на сцену вылетают танцовщицы в пышных розовых юбках.

Пока Петербург живет обычным днем, на Дворцовой уже оживает классика. После месяцев подготовки артисты из разных городов сегодня впервые собираются вместе на финальную репетицию. Главную площадь города превратят в настоящий театр под открытым небом.

В этом году «Классика на Дворцовой» объединит артистов из Тюмени, Перми, Москвы и Петербурга. Это более 250 исполнителей, 20 музыкальных номеров, около 350 костюмов и масштабные видеодекорации. Каждый выход здесь выстраивают как отдельный мини-спектакль — со своей драматургией, светом и хореографией.

«У нас есть номера — их немало, где в одном номере мы соединили несколько коллективов. Это очень сложно — нужно рассказать географию, условно, что они каждый делают. Отправляем задачу в их город, они репетируют, высылают видео. Это видео мы посылаем в другой коллектив. Это огромная работа, которую делают большое количество профессиональных людей», — рассказала режиссер-постановщик гала-концерта Екатерина Галанова.

Музыкальное путешествие начинается с классики — Россини и Верди. А затем через неаполитанские песни и оперетту подводит зрителей к эстраде XX века и современным музыкальным экспериментам.

Параллельно с репетицией на Дворцовой музыканты собираются в Большом зале филармонии. Здесь акцент уже не на движения, а на интонации, дыхание и звучание.

Среди участников концерта — звезды крупнейших мировых сцен: Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Для публики прозвучат музыкальные эксперименты на стыке жанров, например, джаз на виолончели.

«Я возвращаюсь второй раз, но уже с другой уникальной виолончелью — из янтаря. Дворцовая, друзья, площадь, которая будет окутана великой музыкой. Эта традиция, которую не остановить. Неважно, какая погода — мы согреваем сердца всех людей, которые придут», — поделился российский виолончелист Борислав Струлев.

Впервые с петербургским слушателем встретится один из наиболее востребованных баритонов современности.

«Еще раз повторяю: для меня это своеобразный дебют на Дворцовой площади, хотя я много раз на ней бывал, но ни разу не пел. Мы постарались найти самые известные произведения. Это ария „Риголетто“, это неаполитанская песня „Катари“, очень красивая», — рассказал солист оперной труппы Большого театра, заслуженный артист России Игорь Головатенко.

Уже сегодня Дворцовая площадь вновь будет звучать — мощно, торжественно и по-петербургски красиво. Гала-концерт превратит центр Петербурга в огромную сцену под открытым небом, где музыка становится частью самого города.

