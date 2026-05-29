Украинские боевики атакуют гражданские объекты и людей дронами, собранными из западных деталей.

Кровавые террористические методы уже стали фирменным почерком киевского режима. И не только вблизи линии фронта. Боевики целенаправленно бьют по жилым районам, а также дорогам, по которым передвигаются гражданские автомобили.

Так, на трассе в Крым вражеские дроны фактически охотятся за мирными жителями. Последствия этих атак увидел корреспондент «Известий» Леонин Китрарь.

Несколько водителей большегрузов нервно обсуждают свой второй день рождения. Украинский дрон вместо фуры поразил придорожный туалет.

К счастью, беспилотник не сдетонировал. Заряда бы хватило, чтобы как минимум серьезно повредить окружающие машины. И таких случаев все больше, как и жертв среди обычных мирных граждан.

«Мы видели в окно, как дроны сбивали. Были очень большие отблески. Слышно было, как они падали», — рассказала жительница Донецка Елена.

Украинские беспилотники на фронте остановить российскую армию не могут, но все чаще появляются над трассой Р-280 «Новороссия». По ней в Крым возят лекарства, продукты, в том числе скоропортящиеся. Большая часть потока — пассажирская. Это и частные машины, и автобусы.

Так, например, дрон попал точно в крышу ехавшего по маршруту Севастополь — Макеевка пассажирского автобуса, в результате чего погиб водитель.

Причем оператор дрона явно видел, что перед ним гражданские, а не армейская техника. Современные камеры позволяют даже прочитать табличку с маршрутом на лобовом стекле прямо в полете.

«Перепутать объекты трудно, невозможно в современных условиях. Даже в момент нанесения удара можно перепрофилировать летающие самолеты, беспилотные летательные аппараты или дроны», — подчеркнул заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств участников СНГ Айтеч Бижев.

Под удар попадают и небольшие дороги в Луганске, Донецке, на Херсонщине и в Запорожье. Атаки только кажутся бессистемными, но, как и любые удары террористов, преследуют лишь одну цель — посеять панику.

«Удары по мирной инфраструктуре, по мирным жителям, по их домам — для того, чтобы создать атмосферу ненависти. И эта атмосфера им позволит спокойно сорвать переговоры, если такие будут», — отметил заведующий кафедрой политического анализа и социальных процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Пока же Украине только подбрасывают денег на продолжение террора. Активизация ударов по транспорту совпала с выделением кредита Европой, да и сами беспилотники «украинские» только номинально. Комплектующие и готовые детали производят на Западе, а где их собирают воедино — не так уж важно.

«Украина применяет оружие только то, которое подставляет Запад. Поэтому, первое, это поставка вооружения, а также поставка разведданных, и плюс, к тому же, подготовка полетных заданий для ракетного оружия большой дальности. Это делают тоже западные кураторы», — подчеркнул член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Атакуя автобусы, машины обычных людей, общежития и вообще гражданские цели, Украина, как и западные кураторы, пока добилась только одного. У жителей Донбасса и Новороссии с каждым днем крепнет уверенность, что выбор навсегда остаться с Россией был сделан правильно. Люди, живущие на этих землях, Киеву не нужны.

