«Вам доставка!» — сотрудники ТЦК пробуют новые схемы для похищения украинцев
Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru
В городах Незалежной продолжаются случаи насильственной мобилизации в ряды ВСУ.
В спальном районе Киева обычная прогулка закончилась для жителя отправкой на передовую. Сотрудники ТЦК скрутили его, несмотря на сопротивление его семьи и соседей.
Причем, для силовой поддержки боевики привлекают не только полицейских, но и нанимают гражданских.
А на западе Украины опробовали новую схему для похищения новобранцев. Жертве позвонили и сообщили о доставке подарка. Во время встречи с «курьером», мужчину окружили с трех сторон сотрудники ТЦК и затащили в микроавтобус.
