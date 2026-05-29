«Ядерный гриб» в небе: запуск ракеты-носителя New Glenn обернулся катастрофой

Мурад Устаров

Взрыв ракеты New Glenn в стартовом комплексе — что произошло

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Свидетелями взрыва стали граждане, которые находились во многих километрах от стартового комплекса.

Американская ракета-носитель New Glenn взорвалась в стартовом комплексе LC-36 во Флориде. Об этом сообщил аккаунт Национального научного фонда США в социальной сети.

Известно, что инцидент случился во время проведения статических огневых испытаний. Взрыв оказался таким сильным, что после него в небе появилось огромное облако пламени, которое напоминало ядерный гриб. Его свидетелями стали граждане, которые находились во многих километрах от стартового комплекса.

Ракета New Glenn создана американской компанией Blue Origin. Ее назвали в честь астронавта Джона Гленна. Впервые корабль запустили 16 января 2025 года с космодрома на мысе Канаверал. При этом сам процесс переносили несколько лет. В ноябре того же года планировался второй запуск, однако в последний момент пуск остановили из-за выявления технических проблем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители канадской провинции Британская Колумбия стали свидетелями «эффекта медузы» после запуска ракеты Falcon 9 предпринимателя Илона Маска. Однако некоторые граждане испугались, увидев явление в небе — они заявили об нашествии инопланетян.

