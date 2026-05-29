«Продвигаемся вперед»: Вэнс заявил о прогрессе в переговорах США с Ираном

Иранская сторона подошла к переговорам с США добросовестно, американское руководство фиксирует прогресс в двустороннем диалоге. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами.

«Мы действительно считаем, что они (Иран — Прим.ред.) ведут переговоры — по крайней мере, пока что — добросовестно, и мы продвигаемся вперед», — заявил политик.

При этом Вэнс сказал, что стороны еще не согласовали условия сделки. Он также не стал утверждать, что Тегеран и Вашингтон смогут урегулировать оставшиеся спорные вопросы, но добавил, что по этому поводу чувствует себя спокойно.

«Мы придем к тому моменту, когда потенциально сможем сесть за стол переговоров и урегулировать эти вопросы, но для этого нам потребуется немного больше прогресса», — пояснил вице-президент.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ответственность за возможный провал ирано-американских переговоров будет нести исламская республика. При этом он допустил заключение соглашения с Тегераном в ближайшее время.

