Город на паузе: приезд Канье Уэста парализовал Стамбул

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прибывшие из разных уголков Турции и стран граждане стоят возле гостиницы в ожидании своего кумира.

Приезд американского рэпера Канье Уэста в Стамбул вызвал ажиотаж. Жизнь в городе фактически остановилась из-за толп поклонников исполнителя.

Известно, что отель The Peninsula, где остановился исполнитель, осадили фанаты не только из разных уголков Турции, но и из других стран. Собравшиеся у гостиницы не только перекрыли дороги, но залезают друг на друга, чтобы сделать фотографию или увидеть кумира.

Для предотвращения происшествия возле здания дежурят сотрудники полиции, а также служба охраны. При этом поклонники Уэста не расходятся по домам — они стоят у входа в гостиницу в ожидании рэпера.

Кроме того, большое количество людей заполонили набережные, которые находятся рядом с отелем. Из-за масс в городе временно ограничили доступ к основным туристическим объектам.

Концерт Уэста пройдет 30 мая на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Несмотря на то, что арена вмещает более 77 тысяч человек, шоу планируют посетить свыше 100 тысяч зрителей. По разным оценкам, на приезде звезды Стамбул заработает 100 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что созданный с помощью нейросети кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май» в исполнении Уэста набрал 29 миллионов просмотров в интернете.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.