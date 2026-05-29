«Мосбилет» приглашает москвичей отметить день рождения Паустовского

Все мероприятия пройдут в музее писателя, который находится по адресу: улица Кузьминская, дом 8. Для участия в программе нужно предварительно зарегистрироваться.

В ближайшие выходные, 30 и 31 мая, состоится ежегодный фестиваль, посвященный Константину Паустовскому. Об этом пишет сайт мэра Москвы Сергея Собянина mos.ru.

В этом году отмечается 134-летие со дня рождения выдающегося писателя. В Музее К.Г. Паустовского, подведомственном столичному Департаменту культуры, можно бесплатно посетить экспозиции и выставки, экскурсии и интерактивные программы для всей семьи. Они пройдут в старинном усадебном здании и в парке, где находится музей.

Экскурсия «Путешествие в мир Паустовского» пройдет 30 и 31 мая в 11:00 и 15:00. Ее участники узнают о годах, проведенных будущим писателем в гимназии, о его первых литературных опытах, беспокойной юности и многочисленных поездках по России. Гостям расскажут о художественно-эстетических поисках Константина Паустовского — от самых ранних публикаций до всемирного признания его таланта, о его связях со знаменитыми современниками и покажут уникальные документы, рукописи, фотографии и личные вещи автора.

30 мая в 12:00 пройдет квест для детей «Счастливая сказка» по мотивам произведения Константина Паустовского «Растрепанный воробей». Вместе с любимыми героями — девочкой Машей и храбрым воробьем Пашкой — ребята отправятся на поиски потерянной броши-талисмана.

Участники квеста совершат морское путешествие на музейном корабле, научатся ориентироваться в лесу, изучат карту звездного неба и попробуют себя в роли зоологов и ботаников. Детям также покажут короткометражный фильм по мотивам сказки и книжные иллюстрации.