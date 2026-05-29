Вызволить «Рататуя»: Петербург разделился на два лагеря из-за спасенной крысы

Зверек застрял в асфальте, ему помогли две женщины и выпустили подвал жилого дома.

Петербург сейчас разделился на два лагеря. В одном из них большие любители животных, а в другом — самые обыкновенные люди, которые хотят жить в чистоте. Причиной стало видео со спасением крысы, застрявшей в асфальте. Его герои решили, что оставлять не самого популярного у россиян зверька в беде — слишком бесчеловечно. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков расскажет, что было дальше.

— У нас идет спасение крысы. Застряла крыса. Не кусайся!

Петербург. День героического безумства. Две отважные женщины с пакетом и веткой вступают в смертельный бой с асфальтом.

— Чуть-чуть осталось, давай!

Прохожие не прошли мимо чужой беды. Даже если эта беда — крыса, которая всего пять минут назад, возможно, грызла чей-то пакет с мусором.

«Мы просто шли и увидели, как крыса застряла в асфальте. Ее нельзя было просто так оставить, это бесчеловечно», — рассказала одна из спасительниц Наталья Фишер.

Грызун от переизбытка любви и неожиданной свободы впал в коматозный ступор. И тут спасительниц осенило: а что делать с таким счастьем?

— Чудо! Лезь в домик!

Логика железная: нельзя же просто оставить крысу на асфальте — ее задавят. А вот в подвале жилого дома — другое дело. Там ей будет тепло и удобно.

«И слава богу, все получилось. Мы ее вытащили и отпустили жить в подвал нашего дома. А куда ее девать? Мы же ее спасали», — добавила Наталья Фишер.

А куда девать — правильный вопрос. Самый гуманный вариант — подарить соседям снизу крысу, которая плодится как кролик и переносит смертельно опасную заразу.

Вот та самая трещина в асфальте. Совсем маленькая. Как грызун застрял здесь — непонятно. Это жилой дом, а вот лаз в тот самый подвал, куда отпустили бедолагу. Спасательная операция заняла не больше получаса, зато видео спасения всем интернетом обсуждают уже не первый день.

В интернете — 35 тысяч лайков, три тысячи комментариев под видео. Такой популярности позавидует даже всеми любимый «Рататуй». Мнения по поводу судьбы крысиной шкурки полярны: от «забрать домой» до «убить на месте».

— Сумасшедшие. Они сумасшедшие!

— С крысами проблемы у вас?

— Ясное дело.

«Пара крыс за год может принести до 150 потомков. Одна только пара. Они рожают по восесь-десять раз в год», — рассказал зоолог, ветеринарный врач Андрей Подлужнов.

К слову, по данным Роспотребнадзора, крысы обосновались в каждом пятом петербургском подвале. Город ежегодно тратит миллионы на дератизацию.

