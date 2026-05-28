«Послевкусие заставляет задуматься»: Калюжный об избирательности после армии

Актер Глеб Калюжный: я всегда отличался избирательным подходам к фильмам

Накануне артист вернулся со срочной службы и уже начал строить планы на ближайшие кинопроекты, в которых примет участие. Однако его душа лежит лишь к способным зацепить зрителей работам.

Актер Глеб Калюжный после возвращения из армии рассказал, как относится к выбору ролей и проектов. Этим артист поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии Института развития интернета (ИРИ).

По словам Глеба, он всегда отличался избирательным подходам к фильмам, сериалам и другим форматам контента. Артист отметил, что проект должен не просто развлекать зрителя, но и оставлять после себя смысл.

«У меня всегда был достаточно избирательный вкус в этом плане. Я считаю, что фильм, сериал, любая форма контента должна нести в себе что-то правильное и оставлять какой-то след», — сказал актер.

Он добавил, что хорошая работа должна вызывать у зрителя не только эмоции, но и желание задуматься. Как он пояснил, в этом вопросе важны и позитивные ощущения, которые остаются после просмотра.

«Пусть послевкусие, которое будет заставлять тебя и задуматься, и порадоваться. В общем, нести какие-то позитивные эмоции», — отметил Калюжный.

При этом артист признался, что у него нет конкретного режиссера, с которым он мечтал бы поработать, или роли, которую он считает своей главной целью. Калюжного подчеркнул, для него важнее сам уровень предложения и его содержание.

«У меня нет конкретного человека или конкретной роли. Я открыт для очень-очень интересных предложений», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глеб Калюжный, известный по фильму «Малыш» и сериалу «Вампиры средней полосы», вернулся из армии. На службу он отправился 27 мая 2025 года и был зачислен в Семеновский полк.

Встречать артиста приехали его мать, сестра и коллеги. Среди них также был народный артист России Николай Добрынин, с которым Калюжный работал над картиной «Дед Фомич».

Сам актер ранее рассказывал, что решение пройти службу принял после съемок в военной драме «Малыш». Прототипом главного героя стал участник специальной военной операции Павел Черток. Калюжный говорил, что общение с ним и другими участниками СВО, помогавшими на съемочной площадке, сильно повлияло на него.

Также, как писал 5-tv.ru, мать-нумеролог Глеба Калюжного высказалась о его жизни после дембеля.

