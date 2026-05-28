«Единая Россия» предложила меры по сокращению ожидания общественного транспорта

Партия «Единая Россия» предложила включить в народную программу меры по улучшению работы общественного транспорта для того, чтобы уменьшить время ожидания, повысить регулярность рейсов и предотвратить сбои в расписании. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.

По словам депутата, именно об этом просили граждане во время подготовки новой программы. Люди жаловались на задержки транспорта, редкие рейсы, отмену маршрутов и нарушение графиков движения.

К тому же Ревенко отметил, что особенно остро эта проблема ощущается в малых городах и пригородах. В них автобусы часто остаются единственными доступными способами добраться до больницы, школы, многофункционального центра или других важных объектов.

Парламентарий подчеркнул, что ожидание автобуса по 30-40 минут нельзя считать нормальной ситуацией. По его словам, работа общественного транспорта должна стать удобной и понятной для пассажиров, а люди должны быть уверены, что смогут уехать вовремя и без срывов.

Ревенко добавил, что предложения по решению этих проблем партия внесет в народную программу. Он назвал стабильную работу транспорта одним из базовых вопросов качества жизни граждан.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил создать по всей России социально значимые маршруты общественного транспорта. Они должны связывать населенные пункты с больницами, школами, многофункциональными центрами и другими важными объектами.

По мнению парламентария, такие маршруты помогут людям быстрее получать доступ к необходимым услугам и станут дополнительной поддержкой для малых населенных пунктов.

