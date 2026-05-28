Эскиз одобрен: выпуск банкноты с портретом Трампа продвигает Минфин США

На купюре, помимо лица американского лидера, также его подпись.

Политические назначенцы в Министерстве финансов США после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом начали добиваться выпуска банкноты номиналом 250 долларов с портретом президента. Об этом написало издание EADaily.

Как выяснила газета The Washington Post, соответствующие требования начали поступать еще в прошлом году. Инициатива касалась ведомства, которое занимается выпуском наличных денег. Сам Трамп, как утверждало издание, уже одобрил один из эскизов будущей купюры.

Сообщалось, что работу выполняет британский художник Иан Александер. На представленном варианте лицо Трампа было размещено в центре банкноты номиналом 250 долларов. Рядом с изображением американского лидера, по данным The Washington Post, были видны подписи президента США и министра финансов страны Скотта Бессента.

Однако реализации такой идеи помешал американский закон, действующий около 160 лет. По ему запрещено размещать на денежных знаках США портреты живых людей.

По информации газеты, макеты банкноты представили в Бюро печати денежных знаков казначей Брэндон Бич и его старший советник Майк Браун в августе и сентябре 2025 года. Бич ранее был сенатором в штате Джорджия и поддерживал заявления Трампа о нарушениях на президентских выборах 2020 года. Браун прежде возглавлял канзасское отделение Республиканской партии.

В The Washington Post отметили, что среди показанных вариантов был и эскиз Александера. В нем Трамп изображался главным лицом новой купюры, несмотря на законодательный запрет на использование портретов действующих и живущих политиков на американских деньгах.

