Путин в Астане посетил выставку цифровых проектов стран ЕАЭС

Россия представила на ней опыт внедрения искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин посетил в Астане выставку цифровых проектов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он осмотрел экспозицию вместе с руководителями других делегаций стран объединения.

Пояснения при осмотре российского стенда давал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Он представил видеопрезентацию о результатах внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в России и подчеркнул масштаб использования технологий в реальных секторах экономики.

«Россия имеет уникальный опыт, когда мы взяли открытую модель и дообучили ее с учетом нашего национального контекста — с учетом наших ценностей, языковых особенностей, культурно-исторического контекста», — подчеркнул Шадаев.

По словам главы Минцифры, такой подход позволил внедрять адаптированные технологии и в других странах ЕАЭС. Так, Россия уже обсуждает с Казахстаном возможность создания совместной лаборатории для адаптации открытых моделей к региональной специфике.

«Второе направление нашей суверенной модели — это те модели, которые мы готовы предлагать не только как готовые решения <…>, но и готовы создавать центры компетенций и экспертизы, которые позволяют эту модель дальше в страны ЕАЭС самостоятельно развивать и внедрять», — добавил министр.

Шадаев выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество государств союза в сфере ИТ и совместное развитие компетенций по сопровождению цифровых продуктов.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. Воздушное судно российского лидера приземлилось в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева. Президента России лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с почетным караулом.

Позже, 28 мая, российский лидер приехал во Дворец независимости в Астане. В честь его прибытия авиация окрасила небо над столицей республики в цвета государственного флага России. В зале официальных встреч дворца продолжилась торжественная церемония встречи Путина и Токаева.

