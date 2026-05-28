Советник Гуцул назвал день сохранения приговора позорным для юстиции Молдавии

День, когда Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, вошел в историю Молдавии как позорный. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал советник башкана Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах.

Он резко раскритиковал решение суда и заявил, что происходящее считает проявлением псевдодемократии.

«Этот день уже вошел в историю Молдовы как позорный день юстиции, как псевдодемократия. <…> Все вернется, все аукнется, однозначно, закон бумеранга никто не отменял. И важно другое — что Евгения Александровна Гуцул остается действующим башканом Гагаузии, а там посмотрим», — сказал Влах.

По его словам, давление со стороны властей не ограничивается ситуацией вокруг Гуцул. Как пояснил Влах, оно также затрагивает депутатский корпус, парламент и процесс проведения выборов в народное собрание республики.

Советник башкана призвал жителей Молдавии внимательно оценить происходящее в стране. Он обратился ко всем гражданам республики вне зависимости от национальности, отдельно выделив молдаван.

«Мы призываем жителей Республики Молдова всех национальностей и, самое главное, титульную нацию республики, молдаван, понять одно: что нас ведут якобы в европейскую калитку, но на самом деле язык украли, вписали в соседние государства, сейчас суверенитет государства забирают», — заявил он.

Ранее Евгения Гуцул, комментируя решение Апелляционной палаты Кишинева, заявила, что власть боится правды и поддержки народа. По ее словам, действия против нее выполняются по политической указке. Гуцул назвала разлуку с детьми своим самым тяжелым испытанием. При этом она подчеркнула, что у нее отняли свободу, но не смогли отнять достоинство, совесть и любовь к народу.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Апелляционная палата Кишинева сохранила приговор Гуцул в виде семи лет лишения свободы. Депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя сообщил, что политик находится в тюрьме № 13 в Молдавии. По его словам, это учреждение известно тяжелыми условиями содержания и высоким уровнем заболеваемости.

