Кадры, наука и энергия: Путин назвал преимущества России в сфере ИИ

У страны есть интеллектуальный потенциал для решения задач, связанных с внедрением таких технологий.

Россия обладает необходимыми кадрами, научной базой, энергетическими ресурсами и финансовыми возможностями для развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Располагаем интеллектуальным потенциалом. И в области образования этот процесс развивается активно. И академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня», — заявил он.

Глава государства добавил, что Россия располагает специалистами, которые могут участвовать в создании и развитии технологий искусственного интеллекта.

Отдельно Путин остановился на вопросе энергетики. По его словам, развитие искусственного интеллекта требует больших объемов энергии, и у России в этой сфере есть серьезные конкурентные преимущества.

Президент пояснил, что речь идет в том числе о развитых технологиях атомной энергетики. Он упомянул как крупные энергоблоки, так и малые атомные электростанции, которые могут быть важны для создания соответствующих технологических платформ.

Кроме того, глава государства отметил, что для этих целей могут использоваться и другие источники энергии, в том числе гидрогенерация и традиционные виды энергетики.

Еще одним важным условием развития ИИ Путин назвал финансирование. Как он пояснил, создание инструментов искусственного интеллекта требует крупных вложений, и Россия способна концентрировать на этом направлении необходимые ресурсы.

«В этом смысле Российская Федерация — одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», — заключил он.

Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ранее, после чего прибыл на Евразийский экономический форум.

