Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Трансляция завершена

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании с содержательной речью.

В приветствии к участникам форума глава государства подчеркнул, что в наше время именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы. Владимир Путин отметил, что Россия остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы и открыта для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, разделяющими принципы взаимного уважения и готовыми к честному долгосрочному сотрудничеству.

Глава государства добавил, что Москва продолжает активную работу в многосторонних объединениях — ООН, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, а также в Организации Договора о коллективной безопасности, председательство в которой в 2026 году перешло к России.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Центральная тема ПМЭФ-2026

Форум в 2026 году проходит под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Участники ПМЭФ-2026

ПМЭФ-2026 собрал около 20 тысяч участников из более чем 130 стран. География форума охватывает представителей стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Запада.

Страной-гостем в этом году стала Саудовская Аравия, которая направила внушительную делегацию: несколько министров и членов королевской семьи.

В деловой программе форума приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Бизнес-сообщество было представлено главой Сбербанка Германом Грефом, основным акционером «Северстали» Алексеем Мордашовым, председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и другими крупными предпринимателями.

Среди международных гостей форум посетили экс-канцлер Германии Герхард Шредер, представители немецкой партии «Альтернатива для Германии», американские журналисты, а также официальный представитель администрации США, курирующий изящные искусства, Родни Мимс Кук — младший.

Программа ПМЭФ-2026

Программа форума включила более 150 сессий по пяти тематическим направлениям:

Мировая экономика между конфронтацией и сотрудничеством;

Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста;

Социальная сфера в эпоху новых технологий;

Среда для жизни: новые технологии, новые качества;

Технологии, определяющие будущее.

За прошедшие дни форума было подписано множество контрактов, которые определят вектор развития российской экономики на ближайшие годы.

ПМЭФ-2026 показал, что несмотря на санкционное давление, российская экономика адаптируется к новым условиям, а интерес иностранных партнеров к сотрудничеству с Россией только растет.

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