«Лентяи» или жертвы родителей? Почему молодежь остается без работы

Миллион молодых людей уже не учатся и не зарабатывают, однако обвинять их в нежелании работать оказалось слишком просто.

Безработица среди молодых людей все чаще вызывает раздражение у старшего поколения. Родители вспоминают, как сами устраивались на первую работу еще студентами, и не понимают, почему современная молодежь годами не может найти работу.

Кажется, что ответ очевиден: молодежь ленивая, избалованная и привыкла жить за счет семьи. Но новое исследование в Великобритании показывает другую картину.

Молодежь не просто отказывается искать работу: как сообщило издание Mirror, многим мешают отсутствие первого опыта, сокращение стартовых вакансий, проблемы со здоровьем и нехватка поддержки.

Миллион без дела

В Великобритании используют термин NEET — так называют молодежь от 16 до 24 лет, которая не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку. Это понятие шире, чем безработица: часть молодых людей пытается найти работу, а часть уже не ищет место или не может трудиться.

По данным британского Управления национальной статистики, в конце 2025 года к этой группе относились 957 тысяч молодых людей, или 12,8% сверстников. В промежуточном докладе говорится уже о более чем миллионе молодых людей вне работы и образования. Если тенденция сохранится, через пять лет число таких молодых британцев может приблизиться к 1,25 миллиона.

Для семьи это означает не только отсутствие зарплаты у взрослого ребенка. Чем дольше молодежь не может найти работу или вернуться к учебе, тем сложнее становится начало самостоятельной жизни. Человек не получает опыт, позже выходит на стабильный доход и дольше зависит от родителей.

Они не ленивые

Самый простой ответ на рост безработицы — обвинить саму молодежь. Молодые люди якобы слишком требовательны, не готовы начинать с простой работы и ждут идеального места с высокой зарплатой. Однако доклад не подтверждает такой вывод.

Согласно опросам, проведенным для исследования, 64% молодых людей из группы NEET хотели бы работать или проходить оплачиваемую профессиональную подготовку. Еще 19% хотели бы вернуться к учебе или обучению. Получается, большинство не выбирает безработицу как образ жизни: молодежь хочет найти работу или получить навыки, но не может закрепиться в системе.

В докладе отмечается, что проблема не в том, что молодежь стала менее мотивированной или менее образованной. Почти 30% молодых людей вне учебы и работы имеют хорошие результаты школьных экзаменов, более 21% получили квалификацию следующего уровня, а 15% имеют высшее образование. Но даже диплом не гарантирует, что молодой человек сможет найти работу.

Первая ступень пропала

Молодежь должна с чего-то начинать: с подработки, практики, стажировки, вакансии без опыта или обучения на рабочем месте. Такие первые шаги помогают понять правила работы, получить рекомендацию и начать зарабатывать.

Сейчас вход на рынок труда стал уже. Вакансий начального уровня стало меньше, а работодатели осторожнее берут молодых людей без опыта.

Изменилось и поведение учащихся. На рубеже веков около 40% молодых британцев, которые получали очное образование, одновременно имели работу. Теперь таких около 19%. То есть молодежь реже получает первый опыт во время учебы, а после ее окончания сталкивается с требованием уже иметь этот опыт.

Так безработица превращается в ловушку: чтобы найти работу, нужен опыт, но получить его невозможно, пока никто не дает первую работу.

Виноваты родители?

Родителей нельзя назвать главной причиной того, что молодежь не может найти работу. В исследовании рассматривается влияние семьи и раннего детства, однако основной вывод шире: молодого человека могут одновременно подводить образование, здравоохранение, социальная поддержка и рынок труда.

Но роль семьи полностью отрицать нельзя. Родители могут решать все проблемы за взрослого ребенка, не развивать самостоятельность, давить с выбором профессии или, наоборот, ограничиваться обвинениями.

Если молодой человек слышит только упреки в лени, хотя не может найти работу из-за отсутствия навыков или постоянных отказов, это не приближает его к заработку.

С другой стороны, семья не способна создать вакансии, вернуть исчезнувшие стажировки или самостоятельно решить проблемы с медицинской помощью. Поэтому обвинение родителей удобно, но не объясняет масштаб, который приобрела безработица среди молодежи.

Здоровье против работы

Одна из самых тревожных причин, по которым молодежь выпадает из учебы и занятости — здоровье. В докладе говорится, что доля молодых людей из группы NEET, которые экономически неактивны из-за болезни или инвалидности, выросла с 11% в 2005 году до 28%.

Это означает, что безработица все чаще связана не с временным поиском вакансии, а с состоянием, при котором молодой человек перестает искать место вовсе.

Важную роль играют проблемы с психическим здоровьем и нейроотличия. В 2025 году 12,3% молодых людей из группы NEET в Англии указывали трудности обучения или расстройство аутистического спектра как основное состояние здоровья; в 2021 году показатель составлял 7,7%.

Проблема усугубляется временем. Среди молодых людей, которые находятся вне работы и учебы менее года, на следующий год возвращаются к активности 65%. Если молодежь остается вне системы больше года, обратно возвращается уже только четверть.

Поэтому фраза «он просто не хочет найти работу» может скрывать более тяжелую ситуацию: молодой человек уже потерял уверенность, столкнулся с ухудшением здоровья и перестал верить, что работа для него существует.

Жизнь на родительские деньги

Когда молодежь долго не может найти работу, нагрузка ложится на родителей. Семья оплачивает жилье, еду, лечение, телефон, транспорт и повседневные расходы взрослого сына или дочери. Для родителей это может превращаться в постоянный страх: ребенок вырос, но не способен жить и зарабатывать самостоятельно.

При этом полное содержание молодого человека без требований и поддержки действительно может закреплять зависимость. Но резкое лишение помощи тоже не создает работу и не лечит тревогу или депрессию. Родителям важно отличать нежелание брать ответственность от состояния, в котором молодежь нуждается в лечении, обучении, сопровождении или первом безопасном опыте работы.

Если молодой человек хочет найти работу, но месяцами получает отказы, разумнее помочь ему конкретными действиями: проверить резюме, подобрать обучение, искать стажировки и вакансии без опыта.

Потерянное будущее

Безработица у молодых людей опасна не только отсутствием дохода сейчас. Милберн предупреждает, что длительный период вне работы и образования влияет на дальнейшую жизнь. По оценке доклада, среди нынешних 24-летних британцев из группы NEET 45% никогда не работали. Даже если они позднее выйдут на рынок труда, потеря дохода за жизнь может достигнуть 300 тысяч фунтов стерлингов.

У молодежи, которая долго не может найти работу, снижаются шансы на стабильную профессию, собственное жилье и финансовую независимость. Затягивается взросление, растет изоляция, а родительский дом из временной опоры превращается в единственный доступный сценарий жизни.

Именно поэтому безработица среди молодых людей — не личная проблема отдельных семей и не повод высмеивать «ленивое поколение». Это риск того, что большая группа молодых людей не сможет войти в нормальную взрослую жизнь.

