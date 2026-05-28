«У меня падает забрало»: Курцын прокомментировал слухи о скандале с Акиньшиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер уверен, что его не любят многие коллеги из-за его нетерпимости к хамству.

Актер Роман Курцын опроверг слухи о конфликте с артисткой Оксаной Акиньшиной на съемках фильма «Сказочные выходные». Слова артиста привело издание 7Дней.ru.

Тему напряженных отношений актеров поднял режиссер Федор Бондарчук. В интервью для своего проекта «Кино в деталях» он намекнул, что Акиньшина известна жестким характером. По его словам, во время работы достается не только съемочной группе, но и ее коллегам, в том числе Курцыну.

«Я бы не сказал. Может, она чувствует сильное мужское плечо рядом», — опроверг слова режиссера Роман.

Актер добавил, что и сам бывает весьма требовательным, особенно когда сталкивается с неуважением.

«Меня ведь почему артисты не любят? Я не терплю хамства в нашей среде. Часто бывало, что я отводил артистов в сторону со словами: „Можно тебя на секунду?“ Когда они вели себя по-свински. К сожалению, я не могу такого терпеть. Особенно, когда это направлено на женщин. У меня сразу забрало падает», — признавался он.

Сама актриса не раз признавалась, что порой ведет себя слишком резко. Говорят, что даже вне камер она не становится мягче, в том числе в общении с детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Акиньшина — многодетная мать. У нее трое старших детей — Филипп, Константин и Эми. Кроме того, не так давно она родила сына Лео от актера Данилы Козловского, отношения с которым долгое время держала в тайне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС