Без лишних рисков: экономист назвал способ снижения ставки по старому кредиту

Если же долговая нагрузка становится выше, банки начинают осторожнее оценивать такого клиента. Однако есть способ это предотвратить.

Высокая долговая нагрузка может помешать человеку получить новый заем, поэтому лучше не брать на себя лишние кредитные обязательства. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал профессор экономического факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Николай Берзон.

По словам экономиста, безопасным ориентиром можно считать ситуацию, при которой ежемесячные платежи по кредитам не превышают четверти дохода. Если же нагрузка становится выше, банки начинают осторожнее оценивать такого клиента.

«На мой взгляд, максимальный предел долговой нагрузки не более 25% [ежемесячных платежей по кредитам от заработной платы]. А иначе человек взял кредит, потом его надо обслуживать», — сказал Берзон.

Как пояснил специалист, обязательства по займам могут выплачиваться по-разному: одни кредиты гасятся каждый месяц, по другим платежи могут приходиться раз в квартал. Однако в любом случае банк смотрит на общую финансовую нагрузку заемщика.

«Но даже банки перестают выдавать ипотеку, если у человека уже долговая нагрузка с выше 25%. Потому что если еще он сейчас возьмет в банке кредит, у него долговая нагрузка вырастет, это очень рискованно», — отметил эксперт.

Также Берзон рассказал, как можно уменьшить платежи по уже действующим кредитам. По его словам, один из вариантов — рефинансирование. Такая программа позволяет взять новый кредит на более выгодных условиях и закрыть прежний долг.

Экономист напомнил, что ставки по кредитам меняются. Если раньше они были выше, то при снижении ключевой ставки Центробанка у заемщиков может появиться возможность оформить новый заем под меньший процент.

При этом эксперт подчеркнул, что рефинансирование не означает списание долга. Оно только помогает снизить ставку и сделать выплаты менее тяжелыми.

