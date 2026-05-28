«Встал на сложную тропу»: Дробыш высказался о новом клипе SHAMAN «Россия-мама»

Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, известному как SHAMAN, стоит осторожнее относиться к политическим темам в музыке, поскольку такая репутация может закрепиться за ним надолго. Такое мнение, комментируя новый клип певца "Россия-мама", высказал заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-бранче, посвященном новым правилам «Золотого Граммофона».

По его словам, артисту прежде всего нужно заниматься песнями о любви. Он пояснил, что музыка лучше работает тогда, когда рассказывает о чувствах, людях и понятных каждому темах, а не строится вокруг политической повестки.

«Когда мы занимались с SHAMAN музыкой, писали песни… Мы занимались музыкой. Сейчас он занимается… Я не знаю, чем. Я не знаю, мне кажется, певец должен петь про любовь. Про любовь ко всему — к планете, к животным, естественно, к женщине», — подчеркнул Дробыш.

К тому же продюсер отметил, что политическая линия в творчестве может дать громкий эффект, но в долгую она сработает хуже. Он выразил опасение, что у публики сложится устойчивый образ SHAMAN как артиста, связанного именно с такими темами.

«Но вся политическая история в музыке, она долго не работает. Я ему уже говорил в свое время, что он может стать этаким [Иосифом] Кобзоном (народный артист СССР, эстрадный певец. — Прим. ред.), и не в лучшем смысле этого слова. Потом захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать, а будут, как певца, который поет про иноагентов», — заявил он.

При этом Дробыш добавил, что считает Ярослава Дронова талантливым исполнителем. По его словам, раньше они вместе работали над другими музыкальными материалами, и этот опыт был связан именно с лирическими песнями.

«Он в принципе очень талантливый парень. И очень неплохо мы целый год пели с ним про любовь», — добавил продюсер.

В качестве примера Дробыш упомянул песни народного артиста России Юрия Антонова. По его мнению, их до сих пор помнят именно потому, что они обращены к личным чувствам слушателя.

«Все песни, которые вы вспомните — „Все богатство мое в тебе“, „Мечта сбывается“, все каким-то образом это вот про вас, понимаете. Поэтому, ну, он встал на такую сложную тропу. Может быть, он победит. Но не думаю», — заключил Дробыш.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, SHAMAN представил патриотический клип «Россия-мама». В ролике Дронов с помощью искусственного интеллекта «оживил» голоса уехавших из страны иноагентов и заставил их исполнять песню о России.

Сам артист объяснил идею работы тем, что хотел высказаться о предательстве. Он заявил, что русский народ не прощает тех, кто выступает против своей страны.

До премьеры клипа артист несколько дней интриговал аудиторию загадочной папкой. Сначала он появился с ней у посольства США на Новинском бульваре. SHAMAN говорил, что некие люди требовали от него молчания и якобы предлагали деньги, чтобы информация не стала публичной. После этого Дронов записал еще одно обращение, в котором дал понять, что содержимое папки может быть неудобным для его недоброжелателей.

Позже SHAMAN появился на Красной площади у стен Кремля и снял там очередной видеоролик. На кадрах он предстал в строгом костюме со значком российского триколора на лацкане. В одной руке артист держал микрофон, в другой — ту самую папку, ставшую главным элементом промокампании клипа.

В самом видео папка перешла в сюжет. Дронов предстал в образе принципиального сыщика, который раскладывает документы на столе, словно собирает улики против внутренних противников страны.

Артист назвал клип и песню «вызовом огня на себя» и заявил, что работа посвящена сопротивлению внешнему давлению.

