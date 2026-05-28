Заморозки до минус двух ударят Москве и соседним областям в ночь на 29 мая
Синоптики предупредили о минусовых температурах также в Тверской, Владимирской и Рязанской областях.
В Московском регионе и соседних областях в ближайшую ночь ожидаются заморозки с понижением температуры от нуля до минус двух градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, холодный фронт накроет не только столицу и Подмосковье, но и территории Тверской, Владимирской и Рязанской областей. Аграриям и дачникам рекомендовано заранее позаботиться об укрытии теплолюбивых растений, так как столь поздние весенние заморозки могут оказаться губительными для всходов и бутонов.
Погодные условия продолжают удивлять непредсказуемостью. Ранее ураган обрушился на Удмуртию, Свердловскую область и Челябинск. Вследствие него были повреждены фасады десятков жилых домов. В Удмуртии есть жертвы — погибла женщина, которая пыталась спрятаться в теплице.
Регионы накрыли сильнейшие порывы ветра — они сносили деревья и фонарные столбы. Досталось и владельцам автомобилей — многие машины повреждены: от мелких царапин до глубоких вмятин.
